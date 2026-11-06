После ухода Леброна: "Лейкерс" убрали Бронни Джеймса из состава команды НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" отправили Бронни Джеймса в фарм-клуб, выступающий в G-Лиге. 22-летний сын легендарного Леброна Джеймса сможет получить больше игровой практики после ограниченной роли в основной команде.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

За что наказали Бронни

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА защитник получал крайне мало игрового времени в составе "озерных". По итогам стартовых матчей Бронни сыграл всего пять встреч, проводя на паркете в среднем 2,4 минуты и набирая 0,8 очка за игру.

Руководство и тренерский штаб во главе с Джей Джей Редиком решили отправить игрока за игровой практикой из-за проблем с реализацией бросков и организацией атак. Баскетболист реализовал лишь 25% бросков с игры и попал только один раз из восьми попыток из-за трехочковой дуги.

Несмотря на перевод в фарм-клуб, контракт Бронни с "Лейкерс" остается гарантированным до завершения сезона-2026/27 с зарплатой в 2,3 миллиона долларов. Также соглашение предусматривает опцию продления со стороны клуба еще на один сезон стоимостью 2,4 миллиона.

Новый этап без Леброна

Нынешний сезон стал первым для "Лейкерс" после ухода легендарного Леброна Джеймса, который летом 2026 года перешел в "Филадельфию". Ранее отец и сын вошли в историю НБА как первая пара, одновременно выступавшая за одну команду.

Стоит отметить, что в фарм-команде Бронни уже демонстрировал высокую результативность. За предыдущие два сезона в составе "Саут-Бей Лейкерс" (которые перед началом нынешнего сезона сменили название и место дислокации на "Коачелла-Вэлли") он провел 25 матчей, набирая в среднем 18,4 очка, отдавая 4,4 передачи и совершая 4,0 подбора за игру.

Вместе с Бронни Джеймсом в состав "Коачелла-Вэлли" также отправили новичка "Лейкерс" Камерона Карра.