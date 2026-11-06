rbc.ua
UA | RU
Пятница, 06 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Баскетбол После ухода Леброна: "Лейкерс" убрали Бронни Джеймса из состава команды НБА
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 06 ноября 2026 · 14:17

После ухода Леброна: "Лейкерс" убрали Бронни Джеймса из состава команды НБА

22-летний защитник отправился приобретать игровую практику в фарм-клуб в G-лиге
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
После ухода Леброна: "Лейкерс" убрали Бронни Джеймса из состава команды НБА
Леброн и Бронни Джеймсы (фото: Getty Images)

"Лос-Анджелес Лейкерс" отправили Бронни Джеймса в фарм-клуб, выступающий в G-Лиге. 22-летний сын легендарного Леброна Джеймса сможет получить больше игровой практики после ограниченной роли в основной команде.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.

За что наказали Бронни

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА защитник получал крайне мало игрового времени в составе "озерных". По итогам стартовых матчей Бронни сыграл всего пять встреч, проводя на паркете в среднем 2,4 минуты и набирая 0,8 очка за игру.

Руководство и тренерский штаб во главе с Джей Джей Редиком решили отправить игрока за игровой практикой из-за проблем с реализацией бросков и организацией атак. Баскетболист реализовал лишь 25% бросков с игры и попал только один раз из восьми попыток из-за трехочковой дуги.

Несмотря на перевод в фарм-клуб, контракт Бронни с "Лейкерс" остается гарантированным до завершения сезона-2026/27 с зарплатой в 2,3 миллиона долларов. Также соглашение предусматривает опцию продления со стороны клуба еще на один сезон стоимостью 2,4 миллиона.

Новый этап без Леброна

Нынешний сезон стал первым для "Лейкерс" после ухода легендарного Леброна Джеймса, который летом 2026 года перешел в "Филадельфию". Ранее отец и сын вошли в историю НБА как первая пара, одновременно выступавшая за одну команду.

Стоит отметить, что в фарм-команде Бронни уже демонстрировал высокую результативность. За предыдущие два сезона в составе "Саут-Бей Лейкерс" (которые перед началом нынешнего сезона сменили название и место дислокации на "Коачелла-Вэлли") он провел 25 матчей, набирая в среднем 18,4 очка, отдавая 4,4 передачи и совершая 4,0 подбора за игру.

Вместе с Бронни Джеймсом в состав "Коачелла-Вэлли" также отправили новичка "Лейкерс" Камерона Карра.

Ранее лидер "Голден Стейт" Стефен Карри установил историческое достижение , превзойдя легендарного Оскара Робертсона в НБА.

Теги: Баскетбол НБА Леброн Джеймс
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Агрессорам здесь не место: почему россиян возвращают в большой спорт и как может помешать Украина Агрессорам здесь не место: почему россиян возвращают в большой спорт и как может помешать Украина "Шахтер" против "Динамо", "Полесье" примет "Верес": анонс 12-го тура УПЛ "Шахтер" против "Динамо", "Полесье" примет "Верес": анонс 12-го тура УПЛ Судаков забил, Романчук отыграл весь матч: как украинцы сыграли в еврокубках Судаков забил, Романчук отыграл весь матч: как украинцы сыграли в еврокубках
Мнения
Сергей Лукьяненко
Последний танец Усика: почему бой с Бенавидесом одновременно пугает и захватывает Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Андрей Столярчук
"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель