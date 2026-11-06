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Баскетбол 06 ноября 2026 · 10:49

Историческое достижение Карри и шестая победа подряд "Голден Стейт": результаты НБА (видео)

Лидер "Уорриорз" превзошел легендарного Оскара Робертсона
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Историческое достижение Карри и шестая победа подряд "Голден Стейт": результаты НБА (видео)
Стефэн Карри (фото: x.com/warriors)

В ночь с 5 на 6 ноября в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные поединки. Игровой день запомнился не только очередным триумфом "Голден Стейт Уорриорз", но и весомым достижением Стефена Карри, который переписал историю лиги.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Исторический рекорд Карри

Центральным противостоянием дня стала игра в Сан-Франциско, где "Голден Стейт Уорриорз" принимали "Майами Хит". Первая половина встречи прошла в равной борьбе (53:53), однако после перерыва хозяева площадки совершили решающий рывок в третьей четверти (38:23) и довели игру до убедительной победы – 120:100. Этот успех стал для "Уорриорз" уже шестым подряд в нынешней регулярке.

Главным событием матча стал перформанс разыгрывающего "Голден Стейт" Стефена Карри. Набрав 29 очков за игру, он обошел легендарного Оскара Робертсона и поднялся на 17 место в списке самых результативных игроков в истории НБА. Карри стал вторым самым результативным разыгрывающим в истории лиги, уступая лишь Расселу Вестбруку.

Бенефис Букера и снятие проклятия "Финикса"

В другом поединке игрового дня "Финикс Санз" прервал свою серию из четырех поражений подряд, обыграв на собственной площадке "Орландо Мэджик" со счетом 117:104.

Хозяева контролировали ход игры в течение трех четвертей и перед последним отрезком имели преимущество в 23 пункта. Лучшим в составе "Санз" стал Дэвин Букер, набравший 30 очков и отдавший 8 передач.

Результаты матчей НБА 6 ноября:

  • "Финикс Санз" – "Орландо Мэджик" – 117:104 (33:26, 30:25, 33:22, 21:31)
  • "Голден Стейт Уорриорз" – "Майами Хит" – 120:100 (26:29, 27:24, 38:23, 29:24)

Ранее Святослав Михайлюк провел очередной матч в НБА, завершившийся драматической развязкой в овертайме.

Теги: Баскетбол НБА
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