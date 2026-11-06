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Баскетбол 06 листопада 2026 · 10:49

Історичне досягнення Каррі та шоста перемога поспіль "Голден Стейт": результати НБА (відео)

Лідер "Ворріорз" перевершив легендарного Оскара Робертсона
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Історичне досягнення Каррі та шоста перемога поспіль "Голден Стейт": результати НБА (відео)
Стефен Каррі (фото: x.com/warriors)

У ніч із 5 на 6 листопада в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації відбулися чергові поєдинки. Ігровий день запам'ятався не лише черговим тріумфом "Голден Стейт Ворріорз", а й вагомим досягненням Стефена Каррі, який переписав літопис ліги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Історичний рекорд Каррі

Центральним протистоянням дня стала гра у Сан-Франциско, де "Голден Стейт Ворріорз" приймали "Маямі Хіт". Перша половина зустрічі пройшла у рівній боротьбі (53:53), проте після перерви господарі майданчика здійснили вирішальний ривок у третій чверті (38:23) та довели гру до переконливої перемоги – 120:100. Цей успіх став для "Ворріорз" вже шостим поспіль у нинішній регулярці.

Головною подією матчу став перфоманс розігруючого "Голден Стейт" Стефена Каррі. Набравши 29 очок за гру, він обійшов легендарного Оскара Робертсона і піднявся на 17-те місце у списку найрезультативніших гравців в історії НБА. Каррі став другим найрезультативнішим розігруючим в історії ліги, поступаючись лише Расселу Вестбруку.

Бенефіс Букера та зняття прокляття "Фінікса"

В іншому поєдинку ігрового дня "Фінікс Санз" перервав свою серію з чотирьох поразок поспіль, обігравши на власному майданчику "Орландо Меджик" із рахунком 117:104.

Господарі контролювали хід гри протягом трьох чвертей і перед останнім відрізком мали перевагу в 23 пункти. Найкращим у складі "Санз" став Девін Букер, який набрав 30 очок і віддав 8 передач.

Результати матчів НБА 6 листопада:

  • "Фінікс Санз" – "Орландо Меджик" – 117:104 (33:26, 30:25, 33:22, 21:31)
  • "Голден Стейт Ворріорз" – "Маямі Хіт" – 120:100 (26:29, 27:24, 38:23, 29:24)

Раніше Святослав Михайлюк провів черговий матч у НБА, який завершився драматичною розв'язкою в овертаймі.

Теги: Баскетбол НБА
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