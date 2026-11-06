Після відходу Леброна: "Лейкерс" прибрали Бронні Джеймса зі складу команди НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" відправили Бронні Джеймса до фарм-клубу, який виступає в G-Лізі. 22-річний син легендарного Леброна Джеймса матиме можливість отримати більше ігрової практики після обмеженої ролі в основній команді.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ESPN .

За що покарали Бронні

У нинішньому розіграші регулярного чемпіонату НБА захисник отримував вкрай обмаль ігрового часу в складі "озерних". За підсумками стартових поєдинків Бронні зіграв лише 5 матчів, проводячи на паркеті в середньому 2,4 хвилини та набираючи 0,8 очка за гру.

Керівництво та тренерський штаб на чолі з Джей Джеєм Редіком вирішили відправити гравця за ігровою практикою через труднощі з реалізацією та організацією атак. Баскетболіст реалізував лише 25% кидків із гри та влучив лише один триочковий із восьми спроб.

Попри переведення до фарм-клубу, контракт Бронні з "Лейкерс" залишається гарантованим до завершення сезону-2026/27 із зарплатою в 2,3 мільйона доларів. Також угода містить опцію продовження з боку клубу ще на один сезон вартістю 2,4 мільйона.

Новий етап без Леброна

Нинішній сезон став першим для "Лейкерс" після відходу легендарного Леброна Джеймса, який влітку 2026 року перейшов до "Філадельфії". Раніше батько та син увійшли в історію НБА як перша дуетна пара, яка одночасно виступала за ту саму команду.

Варто зазначити, що у фарм-команді Бронні вже демонстрував високу результативність. У попередніх двох сезонах за "Саут-Бей Лейкерс" (які перед цим сезоном змінили назву та дислокацію на "Коачелла Веллі") він провів 25 матчів, здобуваючи в середньому 18,4 очка, 4,4 передачі та 4,0 підбирання за гру.

Разом із Бронні Джеймсом до складу "Коачелла Веллі" також відправили новачка "Лейкерс" Камерона Карра.