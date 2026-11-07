Бондарев остановился в шаге от подиума в дебюте за команду Ландо Норриса

Украинский гонщик Александр Бондарев занял четвёртое место в первой гонке второго этапа Formula Trophy Malaysia. 17-летний пилот дебютировал в составе команды LN4 Fusion, соучредителем которой является чемпион Формулы-1 Ландо Норрис.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный аккаунт Formula Trophy Malaysia в Instagram.

Бондарев отыграл четыре позиции

Первый день гоночного уик-энда на малайзийском автодроме "Сепанг" начался для украинца с двух квалификационных сессий. В первой Бондарев показал восьмой результат, а во второй сумел улучшить свое время и стал четвёртым.

Несмотря на это, стартовать в первой гонке Александру пришлось с восьмой позиции. В начале заезда украинец отыграл сразу два места, а потом поднялся еще на одну ступеньку.

В течение гонки Бондарев продолжал атаковать впереди ехавшего соперника. В конце концов ему удалось совершить обгон и финишировать четвертым - в шаге от подиума.

Дебютный уикенд в команде Ландо Норриса

Для Бондарева этот этап стал первым в составе LN4 Fusion – команды, созданной действующим чемпионом Формулы-1 Ландо Норрисом совместно с британской командой Fusion Motorsport.

Украинец стал лучшим представителем коллектива в первой гонке. В то же время, для самой LN4 Fusion этот заезд также был дебютным, поэтому команда продолжает адаптацию к чемпионату и работе с новой техникой.

Когда состоится следующая гонка

Второй заезд этапа Formula Trophy Malaysia запланирован на воскресенье, 8 ноября. Старт – в 03:15 по киевскому времени.

Благодаря реверсивной стартовой решетке Бондарев предварительно приступит к гонке с седьмой позиции. Это даст украинцу возможность снова сразиться за высокий результат.