Новый вызов для Бондарева: украинский автогонщик дебютирует на Кубке мира Формулы-4

Украинский гонщик Александр Бондарев готовится к очередному важному этапу в своей карьере. Молодой пилот поучаствует в Кубке мира Формулы-4, который пройдет на легендарной городской трассе в китайском Макао.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram спортсмена.
Для Бондарева это первый опыт выступлений на одной из самых сложных городских трасс мира.
"Это будет моя первая поездка в Макао, и я очень рад возможности проехаться по этой удивительной и исторической трассе!", - рассказал пилот.
На турнире Бондарев будет защищать цвета местной команды SJM Theodore Racing. Интересно, что эта конюшня сотрудничает с проектом LN4 Fusion, основанным звездным британским гонщиком команды "Макларен" в Формуле-1 Ландо Норрисом.
Кубок мира Формулы-4 является отдельным турниром, проводимым в Макао на трассе Гиа. Нынешний розыгрыш станет только вторым в истории – дебютные соревнования состоялись в 2025 году, когда победителем стал французский гонщик Жюль Руссель.
Особенности проведения турнира в 2026 году:
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