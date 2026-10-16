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Інше 16 жовтня 2026 · 19:14

Новий виклик для Бондарєва: український автогонщик дебютує на Кубку світу Формули-4

17-річний спортсмен виступить на знаменитій міській трасі у Макао
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Новий виклик для Бондарєва: український автогонщик дебютує на Кубку світу Формули-4
Олександр Бондарєв (фото: instagram.com/ pilot.bondarev)
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Український гонщик Олександр Бондарев готується до чергового важливого етапу у своїй кар'єрі. Молодий пілот візьме участь у Кубку світу Формули-4, який пройде на легендарній міській трасі в китайському Макао.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram спортсмена.

Виклики легендарної траси Гіа

Для Бондарєва це буде перший досвід виступів на одній із найскладніших міських трас світу.

"Це буде моя перша поїздка до Макао, і я дуже радію можливості проїхатися по цій дивовижній та історичній трасі!", - розповів пілот.

На турнірі Бондарев захищатиме кольори місцевої команди SJM Theodore Racing. Цікаво, що ця стайня співпрацює з проєктом LN4 Fusion, заснованим зірковим британським гонщиком команди "Макларен" у Формулі-1 Ландо Норрісом.

Новий виклик для Бондарєва: український автогонщик дебютує на Кубку світу Формули-4

Масштаб та формат Кубка світу

Кубок світу Формули-4 є окремим турніром, що проводиться в Макао на трасі Гіа. Цьогорічний розіграш стане лише другим в історії – дебютні змагання відбулися у 2025 році, коли переможцем став французький гонщик Жюль Руссель.

Особливості проведення турніру в 2026 році:

  • Змагання проходитимуть із 19 по 22 листопада.
  • Стартову решітку розширили з 20 до 24 пілотів.
  • Загалом у гонці візьмуть участь 12 команд.

Новий виклик для Бондарєва: український автогонщик дебютує на Кубку світу Формули-4

Раніше ми повідомляли, що лідер Формули-2 дебютує у Ф-1 у сезоні-2027 у складі "Хааса".

Теги: Формула-1
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