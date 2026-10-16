Новий виклик для Бондарєва: український автогонщик дебютує на Кубку світу Формули-4

Український гонщик Олександр Бондарев готується до чергового важливого етапу у своїй кар'єрі. Молодий пілот візьме участь у Кубку світу Формули-4, який пройде на легендарній міській трасі в китайському Макао.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram спортсмена .

Виклики легендарної траси Гіа

Для Бондарєва це буде перший досвід виступів на одній із найскладніших міських трас світу.

"Це буде моя перша поїздка до Макао, і я дуже радію можливості проїхатися по цій дивовижній та історичній трасі!", - розповів пілот.

На турнірі Бондарев захищатиме кольори місцевої команди SJM Theodore Racing. Цікаво, що ця стайня співпрацює з проєктом LN4 Fusion, заснованим зірковим британським гонщиком команди "Макларен" у Формулі-1 Ландо Норрісом.

Масштаб та формат Кубка світу

Кубок світу Формули-4 є окремим турніром, що проводиться в Макао на трасі Гіа. Цьогорічний розіграш стане лише другим в історії – дебютні змагання відбулися у 2025 році, коли переможцем став французький гонщик Жюль Руссель.

Особливості проведення турніру в 2026 році: