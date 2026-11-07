rbc.ua
UA | RU
Субота, 07 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Інше Бондарев зупинився за крок від подіуму в дебюті за команду Ландо Норріса
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 07 листопада 2026 · 14:46

Бондарев зупинився за крок від подіуму в дебюті за команду Ландо Норріса

Український пілот посів четверте місце в першій гонці етапу Formula Trophy Malaysia в дебютному виступі у складі LN4 Fusion
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Бондарев зупинився за крок від подіуму в дебюті за команду Ландо Норріса
Олександр Бондарев провів гідну першу гонку за нову команду (Фото: pilot.bondarev, Instagram)

Український гонщик Олександр Бондарев посів четверте місце в першій гонці другого етапу Formula Trophy Malaysia. 17-річний пілот дебютував у складі команди LN4 Fusion, співзасновником якої є чемпіон Формули-1 Ландо Норріс.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний аккаунт Formula Trophy Malaysia в Instagram.

Бондарев відіграв чотири позиції

Перший день гоночного вікенду на малайзійському автодромі "Сепанг" розпочався для українця з двох кваліфікаційних сесій. У першій Бондарев показав восьмий результат, а в другій зумів покращити свій час і став четвертим.

Попри це, стартувати в першій гонці Олександру довелося з восьмої позиції. На початку заїзду українець відіграв одразу два місця, а згодом піднявся ще на одну сходинку.

Протягом гонки Бондарев продовжував атакувати суперника, який їхав попереду. Зрештою йому вдалося здійснити обгін і фінішувати четвертим - за крок від подіуму.

Дебютний вікенд у команді Ландо Норріса

Для Бондарева цей етап став першим у складі LN4 Fusion - команди, створеної чинним чемпіоном Формули-1 Ландо Норрісом спільно з британською командою Fusion Motorsport.

Українець став найкращим представником колективу в першій гонці. Водночас для самої LN4 Fusion цей заїзд також був дебютним, тому команда продовжує адаптацію до чемпіонату та роботи з новою технікою.

Коли відбудеться наступна гонка

Другий заїзд етапу Formula Trophy Malaysia запланований на неділю, 8 листопада. Старт - о 03:15 за київським часом.

Завдяки реверсивній стартовій решітці Бондарев попередньо розпочне гонку із сьомої позиції. Це дасть українцеві можливість знову поборотися за високий результат.

Раніше ми повідомляли, що для Олександра Бондарева участь в гонці в Макао стала черговим викликом в професійній карʼєрі.

Теги: Спортсмени
Головні матчі
УПЛ 7 листопада 13:00
Харків - : - Карпати
АПЛ 7 листопада 14:30
Лідс - : - Тотенгем
Європейський Кубок націй 7 листопада 19:15
Італія - : - Україна
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Миколенко допоміг "Евертону" здійснити камбек проти "Ковентрі" та увірватися до топ-5 АПЛ Миколенко допоміг "Евертону" здійснити камбек проти "Ковентрі" та увірватися до топ-5 АПЛ "Рішення CAS не скасовує реальність війни": Бідний розповів про протидію України поверненню Росії на хокейний ЧС-2027 "Рішення CAS не скасовує реальність війни": Бідний розповів про протидію України поверненню Росії на хокейний ЧС-2027 "Буковина" дотримається обіцянки: матч із "Чорноморцем" вже зіграють на рідному стадіоні "Буковина" дотримається обіцянки: матч із "Чорноморцем" вже зіграють на рідному стадіоні
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач