Бондарев зупинився за крок від подіуму в дебюті за команду Ландо Норріса

Український гонщик Олександр Бондарев посів четверте місце в першій гонці другого етапу Formula Trophy Malaysia. 17-річний пілот дебютував у складі команди LN4 Fusion, співзасновником якої є чемпіон Формули-1 Ландо Норріс.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний аккаунт Formula Trophy Malaysia в Instagram.

Бондарев відіграв чотири позиції

Перший день гоночного вікенду на малайзійському автодромі "Сепанг" розпочався для українця з двох кваліфікаційних сесій. У першій Бондарев показав восьмий результат, а в другій зумів покращити свій час і став четвертим.

Попри це, стартувати в першій гонці Олександру довелося з восьмої позиції. На початку заїзду українець відіграв одразу два місця, а згодом піднявся ще на одну сходинку.

Протягом гонки Бондарев продовжував атакувати суперника, який їхав попереду. Зрештою йому вдалося здійснити обгін і фінішувати четвертим - за крок від подіуму.

Дебютний вікенд у команді Ландо Норріса

Для Бондарева цей етап став першим у складі LN4 Fusion - команди, створеної чинним чемпіоном Формули-1 Ландо Норрісом спільно з британською командою Fusion Motorsport.

Українець став найкращим представником колективу в першій гонці. Водночас для самої LN4 Fusion цей заїзд також був дебютним, тому команда продовжує адаптацію до чемпіонату та роботи з новою технікою.

Коли відбудеться наступна гонка

Другий заїзд етапу Formula Trophy Malaysia запланований на неділю, 8 листопада. Старт - о 03:15 за київським часом.

Завдяки реверсивній стартовій решітці Бондарев попередньо розпочне гонку із сьомої позиції. Це дасть українцеві можливість знову поборотися за високий результат.