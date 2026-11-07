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Футбол 07 листопада 2026 · 13:01

"Буковина" дотримається обіцянки: матч із "Чорноморцем" вже зіграють на рідному стадіоні

Реконструкція арени в Чернівцях виходить на завершальний етап, тож клуб розраховує прийняти одеситів уже на оновленому домашньому стадіоні
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Буковина" дотримається обіцянки: матч із "Чорноморцем" вже зіграють на рідному стадіоні
Роботи з реконструкції арени вийшли на фінішну пряму (Фото: ФК "Буковина", Facebook)

"Буковина" наближається до завершення реконструкції домашнього стадіону в Чернівцях. Чернівецький клуб має намір виконати обіцянку та провести поєдинок 15-го туру УПЛ проти "Чорноморця" 5 грудня саме на оновленій рідній арені.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на допис на офіційній сторінці ФК "Буковина" у Facebook.

Реконструкція стадіону виходить на фінішну пряму

У Чернівцях триває фінальний етап робіт із модернізації стадіону "Буковина". Одним із ключових завдань залишається облаштування сучасної системи штучного освітлення, яка дасть змогу проводити матчі відповідно до вимог Української Прем’єр-ліги.

На арені вже встановили конструкції для прожекторів та необхідне технічне обладнання для збільшення потужності електропостачання. Завершити монтаж освітлення досі планують до кінця листопада.

"Буковина" хоче повернутися додому 5 грудня

Головна мета реконструкції - повернути команді можливість проводити домашні матчі на власному стадіоні. Зокрема, чернівчани розраховують прийняти "Чорноморець" у межах 15-го туру УПЛ, базова дата якого - 5 грудня.

Таким чином, клуб має намір дотриматися обіцянки перед уболівальниками та зіграти заключний домашній поєдинок календарного року саме в Чернівцях.

Що вже зробили на стадіоні

Модернізація арени не обмежилася встановленням освітлення. Раніше на стадіоні повністю реконструювали футбольне поле: облаштували підземний дренаж, автоматичний полив та електричний підігрів, а також уклали новий газон.

Крім того, оновили клубні приміщення, роздягальні, медичні та масажні кабінети. Тривають роботи з модернізації трибун і облаштування інфраструктури для телевізійних трансляцій.

Комплексне оновлення має привести домашню арену "Буковини" у відповідність до вимог УПЛ та дозволити команді повноцінно приймати суперників у Чернівцях.

Раніше ми вже розповідали, на якому етапі перебувала реконструкція стадіону в Чернівцях в жовтні.

Теги: Футбол УПЛ Буковина
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