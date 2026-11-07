"Баффало" розгромило "Коламбус" та камбек "Анахайма": результати НХЛ

У ніч на 7 листопада у регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися три матчі. "Баффало" впевнено переграло "Коламбус", "Міннесота" здолала "Сан-Хосе", а "Анахайм" здійснив камбек у поєдинку з "Калгарі".

"Баффало" впевнено переграло "Коламбус"

"Баффало" на домашньому льоду здобуло перемогу над "Коламбусом" - одним із головних героїв зустрічі став Джош Норріс, який оформив дубль. Оуен Павер записав на свій рахунок три результативні передачі, а Джек Квінн відзначився голом та асистом.

Господарі відкрили рахунок на 7-й хвилині завдяки шайбі Квінна, однак Кент Джонсон зрівняв результат на 16-й. Наприкінці першого періоду Норріс знову вивів "Баффало" вперед.

У другій двадцятихвилинці перевагу господарів збільшили Расмус Далін, Норріс та Ноа Остлунд. Після п'ятої шайби "Коламбус" взяв тренерський запит на перегляд епізоду щодо можливого втручання в дії воротаря, але судді підтвердили взяття воріт.

"Блю Джекетс" зуміли скоротити відставання лише наприкінці третього періоду: Зак Веренскі реалізував більшість і встановив остаточний рахунок.

"Баффало Сейбрс" - "Коламбус Блю Джекетс" - 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

"Міннесота" дотиснула "Сан-Хосе"

"Міннесота" вдома перемогла "Сан-Хосе" з рахунком 4:1. Захисник Квінн Г'юз також провів результативний матч - гол і дві передачі.

Голкіпер "Міннесоти" Єспер Валльстедт відбив 23 кидки. Для "Вайлд" це третя перемога поспіль. Команда також не програє в основний час упродовж семи останніх зустрічей - шість перемог та одна нічия. Натомість "Шаркс" зазнали четвертої поразки поспіль і шостої в останніх семи матчах.

"Міннесота Вайлд" - "Сан-Хосе Шаркс" - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

"Анахайм" вирвав перемогу в "Калгарі" наприкінці матчу

Найрезультативніший поєдинок ігрового дня відбувся у Калгарі, де місцеві "Флеймз" поступилися "Анахайму". "Дакс" відігралися після відставання у дві шайби, а перемогу команді приніс Каттер Готьє, який забив за 1 хвилину та 34 секунди до завершення третього періоду.

Господарі активно розпочали зустріч: Вільям Стремгрен відкрив рахунок уже на третій хвилині, але Джефф Малотт менш ніж за пів хвилини зрівняв результат. Наприкінці першого періоду Джоел Генлі знову вивів "Калгарі" вперед, а Джоел Фарабі реалізував більшість і зробив рахунок 3:1.

У другому періоді Трістан Люно скоротив відставання "Анахайма". На початку третьої двадцятихвилинки Лео Карлссон реалізував більшість і зрівняв рахунок.

Розв'язка настала наприкінці зустрічі. Готьє отримав передачу від Мікаеля Гранлунда та точним кидком із правого кола вкидання вивів гостей уперед.

"Калгарі Флеймз" - "Анахайм Дакс" - 3:5 (3:1, 0:1, 0:3)