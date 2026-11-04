Шалений камбек "Вінніпега" та хет-трики Робертсона і Готьє: результати НХЛ

У ніч на 4 листопада відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату НХЛ. Найбільшу увагу привернули неймовірний камбек "Вінніпег Джетс" у грі з "Монреаль Канадієнс", чотири очки Джейсона Робертсона та черговий видатний виступ Каттера Готьє.

"Вінніпег" здійснив неймовірний камбек, "Даллас" переміг "Вашингтон"

Однією з головних подій ігрового дня стала перемога "Вінніпег Джетс" над "Монреаль Канадієнс" з рахунком 5:4 в овертаймі. За 2 хвилини та 39 секунд до завершення третього періоду гості поступалися з різницею у чотири шайби, однак зуміли перевернути гру.

Тайрел Бауер, Морган Баррон та двічі Кайл Коннор відзначилися у заключні хвилини основного часу, причому останню шайбу Коннор закинув за 33 секунди до сирени. В овертаймі Ділан Самберг приніс "Вінніпегу" перемогу.

"Монреаль Канадієнс" - "Вінніпег Джетс" - 4:5 ОТ (2:0, 1:0, 1:4, 0:1)

Ще один результативний матч відбувся у Вашингтоні, де "Даллас Старз" здолав місцевих "Кепіталз". Головним героєм зустрічі став Джейсон Робертсон, який оформив натуральний хет-трик у другому періоді, закинувши три шайби протягом 5 хвилин і 20 секунд, а також віддав результативну передачу.

Роопе Гінц набрав три очки (1+2), а Мікко Рантанен не лише допоміг команді, а й досяг позначки у 800 результативних балів у НХЛ. У складі "Вашингтона" три очки (1+2) набрав Джордан Кайру.

"Вашингтон Кепіталз" - "Даллас Старз" - 5:6 (0:1, 3:4, 2:1)

"Анахайм" знову завдячує Готьє, "Коламбус" розгромив "Колорадо"

"Анахайм Дакс" на виїзді переміг "Ванкувер Кенакс" із рахунком 5:4. Каттер Готьє вдруге поспіль оформив хет-трик, ставши першим гравцем в історії клубу, якому вдалося досягти такого результату у двох матчах поспіль. Загалом нападник закинув уже вісім шайб в останніх трьох поєдинках.

Ще одним героєм "Анахайма" став Бекетт Сеннеке, який записав до активу чотири результативні передачі - це його особистий рекорд у НХЛ. Мікаель Гранлунд відзначився голом і двома асистами. У складі "Ванкувера" двічі закинув Джейк Дебраск, однак цього виявилося недостатньо для порятунку команди.

"Ванкувер Кенакс" - "Анахайм Дакс" - 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

Тим часом "Коламбус Блю Джекетс" упевнено розібрався з "Колорадо Евеланш". Господарі закинули чотири шайби у другому періоді, а Чарлі Койл набрав чотири очки (2+2), повторивши особистий рекорд результативності за матч у НХЛ.

Матьє Олів'є записав на свій рахунок гол і дві передачі. Перемога дозволила "Коламбусу" перервати серію з двох поразок, тоді як "Колорадо" програв уперше за три матчі.

"Коламбус Блю Джекетс" - "Колорадо Евеланш" - 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)

"Тампа-Бей" та "Юта" здобули перемоги

"Тампа-Бей Лайтнінг" на власному майданчику перемогла "Детройт Ред Вінгз". Брейден Пойнт уперше в сезоні закинув дві шайби в одному матчі. Ще один гол господарів записав на свій рахунок Ентоні Чіреллі.

У "Детройта" відзначилися Лукас Реймонд та Джей Ті Комфер, який також віддав асист. Водночас воротар "Ред Вінгз" Джон Гібсон залишив гру після першого періоду через травму нижньої частини тіла.

"Тампа-Бей Лайтнінг" - "Детройт Ред Вінгз" — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

"Юта Маммот" на виїзді здолала "Торонто Мейпл Ліфс". Переможну шайбу на 13-й хвилині третього періоду закинув Нік Шмальц, вдало зігравши на добиванні після кидка Клейтона Келлера. Останній завершив зустріч із трьома результативними передачами.

Також у складі "Юти" відзначилися Ділан Гюнтер та Ендрю Пікі. За "Торонто" дубль оформив Джек Рословік, а Остін Меттьюз двічі асистував партнерам.

"Торонто Мейпл Ліфс" - "Юта Маммот" - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

"Міннесота" продовжила успішну серію, "Рейнджерс" перервали невдалу

"Міннесота Вайлд" на виїзді перемогла "Філадельфію Флаєрз" із рахунком 4:2. Метт Болді набрав два очки (1+1), а також шайби за гостей закинули Майкл Маккаррон та Юель Ерікссон Ек.

Голкіпер "Міннесоти" Єспер Валльстедт здійснив 23 сейви. Команда продовжила серію матчів із набраними очками до шести, здобувши за цей відрізок п'ять перемог і одну поразку в овертаймі. Для "Вайлд" це також була п'ята поспіль перемога на виїзді.

"Філадельфія Флаєрз" - "Міннесота Вайлд" - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

"Нью-Йорк Рейнджерс" на власному льоду здолав "Сент-Луїс Блюз", перервавши серію з чотирьох поразок поспіль. Ділан Ґаранд відбив 32 кидки та став одним із головних героїв зустрічі.

У складі господарів шайби закинули Адам Фокс, Олівер Бйоркстранд та Еелі Толванен, який також віддав результативну передачу. Єдину шайбу "Сент-Луїса" за 52 секунди до завершення основного часу закинув Піус Зутер, позбавивши Ґаранда можливості оформити шатаут.

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Сент-Луїс Блюз" - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

"Нью-Джерсі" переміг "Едмонтон" у серії булітів, "Нешвілл" зупинив "Кароліну"

"Нью-Джерсі Девілз" здолав "Едмонтон Ойлерз" у серії булітів. Джек Г'юз став найрезультативнішим гравцем зустрічі, оформивши дубль і віддавши результативну передачу. Також у складі господарів відзначився Коннор Браун.

Воротар Коннор Геллебак здійснив 18 сейвів. За "Едмонтон" голами відзначилися Еван Бушар та Раян Ньюджент-Гопкінс, який у цьому матчі провів свою 1038-му гру в НХЛ і став рекордсменом клубу за кількістю проведених поєдинків. Коннор Макдевід віддав результативну передачу та продовжив свою серію матчів із набраними очками від початку сезону до 16.

"Нью-Джерсі Девілз" - "Едмонтон Ойлерз" - 4:3 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0)

"Нешвілл Предаторз" на власному майданчику переміг "Кароліну Гаррікейнз". Роман Йосі та Росс Колтон записали на свій рахунок по голу й асисту, ще по шайбі закинули Адам Едстром та Нік Пербік. Юусе Сарос здійснив 29 сейвів.

Філіп Форсберг віддав дві результативні передачі та продовжив серію матчів із кількома очками до п'яти, повторивши клубний рекорд. Єдину шайбу "Кароліни" закинув Джексон Блейк, продовживши власну результативну серію до семи матчів. Поразка перервала чотириматчеву переможну серію "Гаррікейнз".

"Нешвілл Предаторз" - "Кароліна Гаррікейнз" - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

"Вегас" вирвав перемогу в "Піттсбурга" завдяки дублю Гертла

"Вегас Голден Найтс" на виїзді переміг "Піттсбург Пінгвінз". Головним героєм зустрічі став Томаш Гертл, який оформив дубль, а переможну шайбу закинув за 35 секунд до завершення третього періоду.

У складі "Піттсбурга" відзначилися Томмі Новак та Рікард Ракелль. Новак також записав на свій рахунок результативну передачу. Воротар "Вегаса" Адин Гілл здійснив 23 сейви, тоді як Артурс Шиловс відбив 20 кидків.

"Піттсбург Пінгвінз" - "Вегас Голден Найтс" - 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)