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Зимние виды 07 ноября 2026 · 18:33

Легенда НХЛ Гретцки поддержал жесткую позицию Канады по отношению к России: что он сказал

Бывший хоккеист высказался о недопуске российской сборной к молодежному чемпионату мира и войне против Украины
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Легенда НХЛ Гретцки поддержал жесткую позицию Канады по отношению к России: что он сказал
Уэйн Гретцки (фото: NHL)

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал позицию премьер-министра Канады Марка Карни относительно недопуска российской сборной к молодежному чемпионату мира по хоккею 2027 года. Бывший нападающий подчеркнул, что канадцы не хотят видеть продолжение войны и одобряют четкую позицию руководства страны.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на CBC Sports .

Что заявил Гретцки

Гретцки поддержал решение премьер-министра Марка Карни и выразил надежду на завершение войны против Украины.

"Никому не нравится война, правда? Мы точно не хотим этого видеть. Надеемся, что она закончится. Хотелось бы, чтобы она вообще не начиналась", – сказал Гретцки.

Он также отметил, что позиция канадского премьера понятна и находит поддержку среди населения.

"Я понимаю позицию премьер-министра, и хорошо, что он ее занял. Он четко ее выразил. Думаю, многие игроки и жители Канады разделяют это мнение", – добавил бывший хоккеист.

Позиция канадского правительства

Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил, что российские и белорусские спортсмены не должны представлять свои страны на международных соревнованиях, проводимых на канадской территории, пока идет война против Украины.

Для обеспечения этой позиции канадские власти готовы использовать визовые и иммиграционные ограничения. В частности, представителям российских и белорусских сборных могут отказать в выдаче виз или разрешении на въезд в страну для участия в спортивных турнирах.

При этом правительство допускает возможность индивидуального рассмотрения заявок спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, без государственной символики России и Белоруссии.

Эти ограничения относятся и к предстоящему молодежному чемпионату мира по хоккею, который будет принимать Канада. Таким образом, даже при условии спортивного допуска российская сборная может столкнуться с невозможностью въезда в страну-хозяйку турнира.

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Главные матчи
АПЛ 7 ноября 14:30
Лидс - : - Тоттенхэм
Европейский Кубок наций 7 ноября 19:15
Италия - : - Украина
Ла Лига 7 ноября 22:00
Валенсия - : - Реал
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