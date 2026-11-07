Беларусь оставили за бортом ЧМ-2027: что решила IIHF в отношении России

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что мужская сборная Беларуси не выступит на чемпионате мира 2027, а молодежная команда U20 пропустит мировое первенство среди молодежи. В то же время организация сообщила о дальнейших шагах по возможному участию российских команд в международных соревнованиях.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление IIHF .

Беларусь останется вне чемпионатов мира

Совет IIHF принял решение в соответствии с принципами, утвержденными на полугодовом конгрессе федерации в 2022 году.

Вопрос повторно рассматривался после того, как дисциплинарный орган IIHF частично удовлетворил апелляцию Федерации хоккея Беларуси на решение Совета от 27 июля 2026 года.

При этом дисциплинарный орган установил, что нет юридических оснований требовать немедленного возвращения белорусских сборных в соревнования.

При принятии окончательного решения Совет IIHF учел уже утвержденные форматы чемпионатов, календари, продажу билетов и организационную подготовку турниров.

В итоге мужская и молодежная сборные Беларуси не будут участвовать в соответствующих чемпионатах мира 2027 года.

Что известно о решении CAS в отношении России

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира сезона 2026/27.

Арбитраж признал, что международная федерация не предоставила достаточных доказательств для продолжения отстранения из соображений безопасности.

В то же время суд не определил условия нейтрального статуса российских команд и не рассматривал организационные последствия их возвращения.

IIHF заявила, что продолжает не соглашаться с решением CAS, однако подтвердила намерение его выполнить.

Федерация изучает возможные механизмы реализации вердикта с учетом безопасности проведения турниров, финансовой стабильности организации и долгосрочных интересов международного хоккея.

Также IIHF сообщила о возможности переговоров с заинтересованными национальными федерациями, в частности, Федерацией хоккея России.

Что означает заявление IIHF

Решение по Беларуси уже принято: ее мужская и молодежная сборные пропустят соответствующие мировые первенства 2027 года.

Зато вопрос российских команд остается открытым. IIHF должен определить порядок выполнения решения CAS, а также условия возможного участия сборных России в будущих турнирах.