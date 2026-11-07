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Зимові види 07 листопада 2026 · 18:04

Білорусь залишили за бортом ЧС-2027: що вирішила IIHF щодо Росії

Міжнародна федерація хокею розпочала вивчення шляхів виконання вердикту CAS стосовно росіян
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Білорусь залишили за бортом ЧС-2027: що вирішила IIHF щодо Росії
Міжнародна федерація хокею (фото: IIHF)

Міжнародна федерація хокею (IIHF) оголосила, що чоловіча збірна Білорусі не виступить на чемпіонаті світу 2027 року, а молодіжна команда U20 пропустить світову першість серед молоді. Водночас організація повідомила про подальші кроки щодо можливої участі російських команд у міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву IIHF.

Білорусь залишиться поза чемпіонатами світу

Рада IIHF ухвалила рішення відповідно до принципів, затверджених на піврічному конгресі федерації у 2022 році.

Питання повторно розглядали після того, як дисциплінарний орган IIHF частково задовольнив апеляцію Федерації хокею Білорусі на рішення Ради від 27 липня 2026 року.

При цьому дисциплінарний орган встановив, що не має юридичних підстав вимагати негайного повернення білоруських збірних до змагань.

Під час ухвалення остаточного рішення Рада IIHF врахувала вже затверджені формати чемпіонатів, календарі, продаж квитків та організаційну підготовку турнірів.

У підсумку чоловіча та молодіжна збірні Білорусі не братимуть участі у відповідних чемпіонатах світу 2027 року.

Що відомо про рішення CAS щодо Росії

30 жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії та зобов'язав IIHF допустити російські збірні до п'яти чемпіонатів світу сезону 2026/27.

Арбітраж визнав, що міжнародна федерація не надала достатніх доказів для продовження відсторонення з міркувань безпеки.

Водночас суд не визначив умов нейтрального статусу російських команд та не розглядав організаційних наслідків їхнього повернення.

IIHF заявила, що продовжує не погоджуватися з рішенням CAS, проте підтвердила намір його виконати.

Федерація наразі вивчає можливі механізми реалізації вердикту з урахуванням безпеки проведення турнірів, фінансової стабільності організації та довгострокових інтересів міжнародного хокею.

Також IIHF повідомила про можливість переговорів із зацікавленими національними федераціями, зокрема Федерацією хокею Росії.

Що означає заява IIHF

Рішення щодо Білорусі вже ухвалене: її чоловіча та молодіжна збірні пропустять відповідні світові першості 2027 року.

Натомість питання російських команд залишається відкритим. IIHF має визначити порядок виконання рішення CAS, а також умови можливої участі збірних Росії у майбутніх турнірах.

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