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Зимові види 07 листопада 2026 · 18:33

Легенда НХЛ Гретцкі підтримав жорстку позицію Канади щодо Росії: що він сказав

Колишній хокеїст висловився про недопуск російської збірної до молодіжного чемпіонату світу та війну проти України
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Легенда НХЛ Гретцкі підтримав жорстку позицію Канади щодо Росії: що він сказав
Вейн Гретцкі (фото: NHL)

Легендарний канадський хокеїст Вейн Гретцкі підтримав позицію прем'єр-міністра Канади Марка Карні щодо недопуску російської збірної до молодіжного чемпіонату світу з хокею 2027 року. Колишній нападник наголосив, що канадці не хочуть бачити продовження війни та схвалюють чітку позицію керівництва країни.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на CBC Sports.

Що заявив Гретцкі

Гретцкі підтримав рішення прем'єр-міністра Марка Карні та висловив сподівання на завершення війни проти України.

"Нікому не подобається війна, правда? Ми точно не хочемо цього бачити. Сподіваємося, що вона закінчиться. Хотілося б, щоб вона взагалі не починалася", – сказав Гретцкі.

Він також зазначив, що позиція канадського прем'єра є зрозумілою та знаходить підтримку серед населення.

"Я розумію позицію прем'єр-міністра, і добре, що він її зайняв. Він чітко її висловив. Думаю, багато гравців і жителів Канади поділяють цю думку", – додав колишній хокеїст.

Позиція канадського уряду

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні раніше заявив, що російські та білоруські спортсмени не повинні представляти свої країни на міжнародних змаганнях, які проводяться на канадській території, поки триває війна проти України.

Для забезпечення цієї позиції канадська влада готова використовувати візові та імміграційні обмеження. Зокрема, представникам російських і білоруських збірних можуть відмовити у видачі віз або дозволі на в'їзд до країни для участі у спортивних турнірах.

При цьому уряд допускає можливість індивідуального розгляду заявок спортсменів, які виступають у нейтральному статусі, без державної символіки Росії та Білорусі.

Ці обмеження стосуються і майбутнього молодіжного чемпіонату світу з хокею, який прийматиме Канада. Таким чином, навіть за умови спортивного допуску російська збірна може зіткнутися з неможливістю в'їзду до країни-господарки турніру.

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