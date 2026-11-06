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Зимние виды 06 ноября 2026 · 20:58

Украина разгромила Великобританию и одержала вторую победу на Европейском кубке наций

Команда Александра Бобкина забросила пять шайб и продлила победную серию до четырех матчей
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украина разгромила Великобританию и одержала вторую победу на Европейском кубке наций
"Сине-желтые" одержали вторую победу на турнире (Фото: ФХУ)

Мужская сборная Украины по хоккею одержала вторую победу на Европейском кубке наций. Во втором матче турнира команда Александра Бобкина уверенно обыграла Великобританию, забросив по две шайбы в первом и третьем периодах.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Европейский кубок наций. 2-й тур

Украина – Великобритания – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: Гребеник, (Денискин + Евтехов), 14:41; Сеть (Кривошапкин + Ратушный), 19:37; Трахт (большинство, Ворона + Пересунько), 38:06; Денискин (Трахт), 43:40; Ворона (большинство, Пересунько), 51:52 – Нилсон (Мизинс), 27:43.

Украина уверенно обыграла британцев

Подопечные Александра Бобкина захватили инициативу еще в первом периоде. На 15-й минуте Артем Гребеник открыл счет после завершения большинства, а перед самым перерывом Игорь Мережко удвоил преимущество украинцев дальним броском. Капитан сборной отметился результативным действием во втором матче подряд.

Во второй двадцатиминутке британцы сократили отставание благодаря шайбе Нилсона. Однако в конце периода Даниил Трахт реализовал большинство и вернул украинцам преимущество в две шайбы.

В заключительном периоде "сине-желтые" окончательно закрепили преимущество. Сначала Андрей Денискин сыграл на добивании, а затем Алексей Ворона после технического прохода из-за ворот установил окончательный счет.

Вторая победа Бобкина и четыре выигранных матча подряд

Для сборной Украины это вторая победа в двух матчах под руководством нового тренерского штаба во главе с Александром Бобкиным. Накануне украинцы одолели Польшу со счетом 2:1.

Кроме того, "сине-желтые" продлили победную серию в Европейском кубке наций до четырех матчей. В конце прошлого сезона украинцы также обыграли Польшу (4:2) и Словению (4:2).

После победы над Великобританией Украина возглавила турнирную таблицу группы, набрав шесть очков. В то же время Италия еще предстоит провести свой матч второго тура против Польши. В случае победы итальянцев, очная встреча с нашей командой определит лидера группы.

Турнирная таблица

  1. Украина – 6 очков (2 матча), разница шайб 7:2.
  2. Италия – 3 очка (1 матч), 3:0.
  3. Польша – 0 очков (1 матч), 1:2.
  4. Великобритания – 0 очков (2 матча), 1:8.

Следующий матч – против Италии

Заключительный поединок украинской сборной на этом этапе Европейского кубка наций состоится в субботу, 7 ноября. Соперником команды Бобкина станет Италия.

Начало встречи – в 19:15 по киевскому времени.

Ранее мы рассказывали, как именно сборная Украины победила в дебютном матче Бобкина во главе сине-желтых.

Теги: Хоккей
Главные матчи
АПЛ 6 ноября 22:00
Эвертон - : - Ковентри
Бундеслига 6 ноября 21:30
Гамбург - : - Боруссия М
Ла Лига 6 ноября 22:00
Севилья - : - Алавес
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