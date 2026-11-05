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Зимние виды 05 ноября 2026 · 23:31

Сборная Украины по хоккею стартовала в Европейском кубке наций с волевой победы

Команда Александра Бобкина уступала после первого периода, но благодаря шайбам Даниила Трахта и Игоря Мережко одержала волевую победу
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сборная Украины по хоккею стартовала в Европейском кубке наций с волевой победы
Украинцы вырвали победу в третьем периоде (Фото: ФХУ)

Сборная Украины по хоккею начала новый сезон Европейского кубка наций по победе над Польшей. Подопечные Александра Бобкина отыгрались после неудачного старта и одолели хозяев площадки со счетом 2:1.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Европейский кубок наций. 1-й тур

Польша – Украина – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: Хофман (Бринкус, Гурны), 18:25 (большинство) - Трахт (Боднар), 29:50, Сережко (Пересунько, Денискин), 44:18 (большинство).

Украина отыгралась после первого периода

Первый период завершился в пользу поляков. Незадолго до перерыва хозяева площадки реализовали численное преимущество: Йонас Хофман с близкого расстояния протолкнул шайбу мимо украинского голкипера Артура Оганджаняна.

Сравнить счет "сине-желтым" удалось на экваторе второй двадцатиминутки. Даниил Трахт мощным и точным броском с дальней дистанции обыграл польского вратаря и сделал счет 1:1.

В начале третьего периода украинцы уже сами воспользовались большинством. Игорь Мережко остался без опеки и метко бросил в дальний угол, выведя команду вперед.

Украина стартовала с победы за нового тренера

Поединок с Польшей стал первым для команды под руководством Александра Бобкина. Он сменил в должности главного тренера Дмитрия Христича, сотрудничество с которым завершилось в начале июля.

Европейский кубок наций - один из этапов подготовки украинцев к чемпионату мира 2027 года. Напомним, "сине-желтые" завоевали путевку в элитный дивизион мирового первенства.

Турнирная таблица и следующие матчи Украины

После первого тура у украинской сборной три очка и занимает второе место в таблице. Предваряет команду Бобкина только Италия, которая начала турнир по победе над Великобританией со счетом 3:0.

Турнирная таблица Европейского кубка наций:

  1. Италия – 3 очка (1 матч), разница шайб 3:0.
  2. Украина – 3 очка (1), 2:1.
  3. Польша – 0 очков (1), 1:2.
  4. Великобритания – 0 очков (1), 0:3.

В ноябрьском этапе турнира украинцам осталось провести еще два поединка:

  • 6 ноября, 17:00. Украина – Великобритания.
  • 7 ноября, 19:15. Италия – Украина.

Ранее мы сообщали, чтоженская сборная Украины вырвала победу в первом матче Европейского кубка наций по хоккею.

Теги: Хоккей
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Реал Сосьедад - : - Лион
Лига Европы 5 ноября 22:00
Байер - : - Марсель
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