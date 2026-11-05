Збірна України з хокею стартувала в Європейському кубку націй з вольової перемоги

Збірна України з хокею розпочала новий сезон Європейського кубка націй із перемоги над Польщею. Підопічні Олександра Бобкіна відігралися після невдалого старту та здолали господарів майданчика з рахунком 2:1.
Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.
Європейський кубок націй. 1-й тур
Польща - Україна - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Шайби: Хофман (Бринкус, Гурни), 18:25 (більшість) - Трахт (Боднар), 29:50, Мережко (Пересунько, Денискін), 44:18 (більшість).
Перший період завершився на користь поляків. Незадовго до перерви господарі майданчика реалізували чисельну перевагу: Йонас Хофман із близької відстані проштовхнув шайбу повз українського голкіпера Артура Оганджаняна.
Зрівняти рахунок "синьо-жовтим" вдалося на екваторі другої двадцятихвилинки. Даниїл Трахт потужним і точним кидком із дальньої відстані переграв польського воротаря та зробив рахунок 1:1.
На початку третього періоду українці вже самі скористалися більшістю. Ігор Мережко залишився без опіки та влучно кинув у дальній кут, вивівши команду вперед.
Поєдинок із Польщею став першим для національної команди під керівництвом Олександра Бобкіна. Він змінив на посаді головного тренера Дмитра Христича, співпраця з яким завершилася на початку липня.
Європейський кубок націй є одним із етапів підготовки українців до чемпіонату світу 2027 року. Нагадаємо, "синьо-жовті" здобули путівку до елітного дивізіону світової першості.
Після першого туру українська збірна має три очки та посідає друге місце в таблиці. Випереджає команду Бобкіна лише Італія, яка розпочала турнір із перемоги над Великою Британією з рахунком 3:0.
Турнірна таблиця Європейського кубка націй:
У листопадовому етапі турніру українцям залишилося провести ще два поєдинки:
Раніше ми повідомляли, що жіноча збірна України вирвала перемогу в першому матчі Європейського кубка націй з хокею.