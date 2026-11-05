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Зимові види 05 листопада 2026 · 23:31

Збірна України з хокею стартувала в Європейському кубку націй з вольової перемоги

Команда Олександра Бобкіна поступалася після першого періоду, але завдяки шайбам Даніїла Трахта та Ігоря Мережка здобула вольову перемогу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Збірна України з хокею стартувала в Європейському кубку націй з вольової перемоги
Українці вирвали перемогу в третьому періоді (Фото: ФХУ)

Збірна України з хокею розпочала новий сезон Європейського кубка націй із перемоги над Польщею. Підопічні Олександра Бобкіна відігралися після невдалого старту та здолали господарів майданчика з рахунком 2:1.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Європейський кубок націй. 1-й тур

Польща - Україна - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: Хофман (Бринкус, Гурни), 18:25 (більшість) - Трахт (Боднар), 29:50, Мережко (Пересунько, Денискін), 44:18 (більшість).

Україна відігралася після першого періоду

Перший період завершився на користь поляків. Незадовго до перерви господарі майданчика реалізували чисельну перевагу: Йонас Хофман із близької відстані проштовхнув шайбу повз українського голкіпера Артура Оганджаняна.

Зрівняти рахунок "синьо-жовтим" вдалося на екваторі другої двадцятихвилинки. Даниїл Трахт потужним і точним кидком із дальньої відстані переграв польського воротаря та зробив рахунок 1:1.

На початку третього періоду українці вже самі скористалися більшістю. Ігор Мережко залишився без опіки та влучно кинув у дальній кут, вивівши команду вперед.

Україна стартувала з перемоги за нового тренера

Поєдинок із Польщею став першим для національної команди під керівництвом Олександра Бобкіна. Він змінив на посаді головного тренера Дмитра Христича, співпраця з яким завершилася на початку липня.

Європейський кубок націй є одним із етапів підготовки українців до чемпіонату світу 2027 року. Нагадаємо, "синьо-жовті" здобули путівку до елітного дивізіону світової першості.

Турнірна таблиця та наступні матчі України

Після першого туру українська збірна має три очки та посідає друге місце в таблиці. Випереджає команду Бобкіна лише Італія, яка розпочала турнір із перемоги над Великою Британією з рахунком 3:0.

Турнірна таблиця Європейського кубка націй:

  1. Італія - 3 очки (1 матч), різниця шайб 3:0.
  2. Україна - 3 очки (1), 2:1.
  3. Польща - 0 очок (1), 1:2.
  4. Велика Британія - 0 очок (1), 0:3.

У листопадовому етапі турніру українцям залишилося провести ще два поєдинки:

  • 6 листопада, 17:00. Україна - Велика Британія.
  • 7 листопада, 19:15. Італія - Україна.

Раніше ми повідомляли, що жіноча збірна України вирвала перемогу в першому матчі Європейського кубка націй з хокею.

Теги: Хокей
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Кристал Пелас - : - Гоффенгайм
Ліга Європи 5 листопада 19:45
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Ліга Європи 5 листопада 22:00
Байєр - : - Марсель
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