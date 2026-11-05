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Зимові види 05 листопада 2026 · 17:03

Жіноча збірна України вирвала перемогу в першому матчі Європейського кубка націй з хокею

Українські хокеїстки здолали збірну Литви в овертаймі стартового поєдинку
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Жіноча збірна України вирвала перемогу в першому матчі Європейського кубка націй з хокею
Українки вирвали перемогу в овертаймі (Фото: ФХУ)

Жіноча збірна України з хокею розпочала сезон з перемоги. У першому офіційному матчі команда здолала Литву в овертаймі в межах Європейського кубка націй.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Європейський кубок націй. Жінки

Україна - Литва - 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0 ОТ)

Шайби в складі збірної України: Ліскович, Рожок.

Українки вирвали перемогу в овертаймі

Перший період зустрічі завершився на користь збірної України. Рахунок відкрила Вероніка Ліскович. Однак у другій двадцятихвилинці литовки зуміли відігратися та відновили рівновагу.

У третьому періоді жодній із команд не вдалося схилити шальки терезів на свій бік, тож переможця визначав овертайм. У додатковий час вирішальну шайбу закинула Дарина Рожок, принісши українкам перемогу з рахунком 2:1.

Наступні матчі України на турнірі

Перемога над Литвою стала для жіночої збірної України першим успіхом у сезоні-2026/27.

У межах Європейського кубка націй українки проведуть ще два поєдинки. 6 листопада наша команда зустрінеться зі збірною Туреччини, а наступного дня зіграє проти Румунії.

Раніше ми розповідали, що впродовж одного дня свої матчі мають провести одразу чотири хокейні збірні України.

Теги: Хокей
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