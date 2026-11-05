Женская сборная Украины вырвала победу в первом матче Европейского кубка наций по хоккею

Женская сборная Украины по хоккею начала сезон с победы. В первом официальном матче команда одолела Литву в овертайме в рамках Европейского кубка наций.

Европейский кубок наций. Женщины

Украина – Литва – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0 ОТ)

Шайбы в составе сборной Украины : Лискович, Рожок.

Украинки вырвали победу в овертайме

Первый период встречи завершился в пользу сборной Украины. Счет открыла Вероника Лискович. Однако во второй двадцатиминутке литовки сумели отыграться и восстановили равновесие.

В третьем периоде ни одной из команд не удалось склонить чашу весов на свою сторону, поэтому победителя определял овертайм. В дополнительное время решающую шайбу забросила Дарья Рожок, принеся украинкам победу со счетом 2:1.

Следующие матчи Украины на турнире

Победа над Литвой стала для женской сборной Украины первым успехом в сезоне 2026/27.

В рамках Европейского кубка наций украинки проведут еще два поединка. 6 ноября наша команда встретится со сборной Турции, а на следующий день сыграет против Румынии.