Україна розгромила Велику Британію та здобула другу перемогу на Європейському кубку націй

Чоловіча збірна України з хокею здобула другу перемогу на Європейському кубку націй. У другому матчі турніру команда Олександра Бобкіна впевнено переграла Велику Британію, закинувши по дві шайби у першому та третьому періодах.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA .

Європейський кубок націй. 2-й тур

Україна - Велика Британія - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Шайби: Гребеник, (Денискін + Євтєхов), 14:41; Мережко (Кривошапкін + Ратушний), 19:37; Трахт (більшість, Ворона + Пересунько), 38:06; Денискін (Трахт), 43:40; Ворона (більшість, Пересунько), 51:52 - Нілсон (Мізінс), 27:43.

Україна впевнено переграла британців

Підопічні Олександра Бобкіна захопили ініціативу ще в першому періоді. На 15-й хвилині Артем Гребеник відкрив рахунок після завершення більшості, а перед самою перервою Ігор Мережко подвоїв перевагу українців дальнім кидком. Капітан збірної відзначився результативною дією у другому матчі поспіль.

У другій двадцятихвилинці британці скоротили відставання завдяки шайбі Нілсона. Однак наприкінці періоду Даниїл Трахт реалізував більшість і повернув українцям перевагу у дві шайби.

У заключному періоді "синьо-жовті" остаточно закріпили перевагу. Спочатку Андрій Денискін зіграв на добиванні, а згодом Олексій Ворона після технічного проходу з-за воріт встановив остаточний рахунок.

Друга перемога Бобкіна та чотири виграні матчі поспіль

Для збірної України це друга перемога у двох матчах під керівництвом нового тренерського штабу на чолі з Олександром Бобкіним. Напередодні українці здолали Польщу з рахунком 2:1.

Крім того, "синьо-жовті" продовжили переможну серію в Європейському кубку націй до чотирьох матчів. Наприкінці минулого сезону українці також обіграли Польщу (4:2) та Словенію (4:2).

Після перемоги над Великою Британією Україна очолила турнірну таблицю групи, набравши шість очок. Водночас Італія ще має провести свій матч другого туру проти Польщі. У разі перемоги італійців очна зустріч із нашою командою визначить лідера групи.

Турнірна таблиця

Україна - 6 очок (2 матчі), різниця шайб 7:2. Італія - 3 очки (1 матч), 3:0. Польща - 0 очок (1 матч), 1:2. Велика Британія - 0 очок (2 матчі), 1:8.

Наступний матч - проти Італії

Заключний поєдинок української збірної на цьому етапі Європейського кубка націй відбудеться в суботу, 7 листопада. Суперником команди Бобкіна стане Італія.

Початок зустрічі - о 19:15 за київським часом.