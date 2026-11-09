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Футбол 09 листопада 2026 · 20:15

Довбик повертається до збірної України: Мальдера терміново замінив травмованого форварда "Динамо"

Через пошкодження, отримане в матчі з "Шахтарем", Матвій Пономаренко залишив розташування національної команди
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Довбик повертається до збірної України: Мальдера терміново замінив травмованого форварда "Динамо"
Артем Довбик (фото: УАФ)

Нападник "Роми" Артем Довбик приєднається до національної команди замість Матвія Пономаренка, який отримав пошкодження у матчі проти "Шахтаря".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний телеграм-канал УАФ.

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера довикликав Артема Довбика до складу команди на найближчі поєдинки проти Північної Ірландії та Грузії.

Причиною заміни стала травма нападника київського "Динамо" Матвія Пономаренка. Форвард зазнав пошкодження у матчі проти донецького "Шахтаря" та був змушений залишити розташування національної збірної.

Довбик повертається до збірної України: Мальдера терміново замінив травмованого форварда &quot;Динамо&quot;
Артем Довбик повертається до збірної України (фото: УАФ)

Збірна України провела відкрите тренування в Ужгороді

Сьогодні, 9 листопада, національна команда провела відкрите тренування на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Саме тут українці продовжують підготовку до найближчих міжнародних матчів.

Найближчими суперниками збірної України стануть команди Північної Ірландії та Грузії. До цих поєдинків тренерський штаб готує команду вже з урахуванням вимушеної заміни в атакувальній ланці.

Найближчі матчі збірної України:

  • 14 листопада, 21:45 – Північна Ірландія – Україна.

  • 17 листопада, 21:45 – Україна – Грузія (Кошице, Словаччина).

Раніше головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, що Матвій Пономаренко пропустив тренування головної команди країни через ушкодження.

Теги: Артем Довбик Футбол
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