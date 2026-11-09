Україна вперше матиме медаль у дівочому боксі на юнацькій Олімпіаді: Петрук вийшла до півфіналу

Українська боксерка Євангеліна Петрук пробилася до півфіналу юнацьких Олімпійських ігор у ваговій категорії до 57 кг. У чвертьфінальному поєдинку вона перемогла представницю Алжиру Бесмі Бахрі роздільним рішенням суддів – 3:2.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Після першого раунду Петрук поступалася суперниці, однак зуміла переломити хід зустрічі. У двох наступних раундах Євангеліна перебоксувала Бахрі та вирвала перемогу.
Таким чином, українка вже гарантувала собі щонайменше бронзову нагороду юнацької Олімпіади.
Цей результат має історичне значення: Україна ще жодного разу не здобувала медаль у дівочому боксерському турнірі юнацьких Олімпійських ігор.
У півфіналі Петрук зустрінеться з представницею Казахстану Акнур Турсингалі. Поєдинок запланований на середу, 11 листопада.
Раніше ми розповідали про те, що українець виборов "бронзу" юнацької Олімпіади у пляжній боротьбі: як завершилася вирішальна сутичка.