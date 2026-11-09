rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 09 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Бокс Україна вперше матиме медаль у дівочому боксі на юнацькій Олімпіаді: Петрук вийшла до півфіналу
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 09 листопада 2026 · 21:27

Україна вперше матиме медаль у дівочому боксі на юнацькій Олімпіаді: Петрук вийшла до півфіналу

Євангеліна Петрук здолала представницю Алжиру та гарантувала собі щонайменше бронзову нагороду змагань у ваговій категорії до 57 кг
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Україна вперше матиме медаль у дівочому боксі на юнацькій Олімпіаді: Петрук вийшла до півфіналу
Євангеліна Петрук (фото: НОК України)

Українська боксерка Євангеліна Петрук пробилася до півфіналу юнацьких Олімпійських ігор у ваговій категорії до 57 кг. У чвертьфінальному поєдинку вона перемогла представницю Алжиру Бесмі Бахрі роздільним рішенням суддів – 3:2.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід поєдинку Петрук – Бахрі

Після першого раунду Петрук поступалася суперниці, однак зуміла переломити хід зустрічі. У двох наступних раундах Євангеліна перебоксувала Бахрі та вирвала перемогу.

Таким чином, українка вже гарантувала собі щонайменше бронзову нагороду юнацької Олімпіади.

Цей результат має історичне значення: Україна ще жодного разу не здобувала медаль у дівочому боксерському турнірі юнацьких Олімпійських ігор.

Коли півфінал Юнацької Олімпіади з боксу

У півфіналі Петрук зустрінеться з представницею Казахстану Акнур Турсингалі. Поєдинок запланований на середу, 11 листопада.

Раніше ми розповідали про те, що українець виборов "бронзу" юнацької Олімпіади у пляжній боротьбі: як завершилася вирішальна сутичка.

Теги: Бокс
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Довбик повертається до збірної України: Мальдера терміново замінив травмованого форварда "Динамо" Довбик повертається до збірної України: Мальдера терміново замінив травмованого форварда "Динамо" Захисник замість зіркового форварда: кому дістався Golden Boy-2026 Захисник замість зіркового форварда: кому дістався Golden Boy-2026 Подрез оформила другий титул поспіль та рекордно злетіла в рейтингу WTA Подрез оформила другий титул поспіль та рекордно злетіла в рейтингу WTA
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач