rbc.ua
UA | RU
Неділя, 08 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Інше Українець виборов "бронзу" юнацької Олімпіади у пляжній боротьбі: як завершилася вирішальна сутичка
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 08 листопада 2026 · 20:47

Українець виборов "бронзу" юнацької Олімпіади у пляжній боротьбі: як завершилася вирішальна сутичка

Микита Кузьменко переміг представника Ірану в драматичній сутичці
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Українець виборов "бронзу" юнацької Олімпіади у пляжній боротьбі: як завершилася вирішальна сутичка
Друга нагорода української збірної на Юнацьких ОІ-2026 (фото: НОК України)

Український борець Микита Кузьменко став бронзовим призером Юнацьких Олімпійських ігор-2026, що проходять у Сенегалі. У ваговій категорії до 70 кг спортсмен здобув перемогу над іранцем Кіарашем Торабі та приніс Україні другу нагороду на змаганнях.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Бронзова сутичка з драматичною розв'язкою

У неділю, 8 листопада, Кузьменко виступив у медальному поєдинку турніру з пляжної боротьби.

Суперником українця став представник Ірану Кіараш Торабі. Боротьба виявилася напруженою, а доля нагороди вирішилася лише наприкінці зустрічі.

Вирішальні бали Кузьменко заробив останньою дією сутички. Це дозволило йому вирвати перемогу з рахунком 4:2 та піднятися на третю сходинку олімпійського п'єдесталу.

Микита Кузьменко (Україна) – Кіараш Торабі (Іран) – 4:2

Шлях українця до нагороди

Кузьменко розпочав виступи на турнірі з групового етапу, де здобув перемоги над Келвіном Омвері з Кенії та Марком Земеном з Угорщини.

У півфіналі український борець поступився представнику Азербайджану Тунару Гулієву, який згодом став олімпійським чемпіоном.

Поразка залишила Кузьменку шанс поборотися за бронзову нагороду. Українець скористався ним у протистоянні з Торабі.

Бронза Кузьменка стала другою нагородою української збірної на Юнацьких Олімпійських іграх-2026. Раніше золоту медаль у дзюдо здобув Хазар Гейдаров.

Також Україна гарантувала собі срібло у дівочому футзалі.

Головні матчі
УПЛ 8 листопада 18:00
Шахтар - : - Динамо
АПЛ 8 листопада 18:30
Манчестер Юнайтед - : - Астон Вілла
Ла Ліга 8 листопада 22:00
Атлетіко - : - Барселона
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Динамо" не скористалося більшістю: чим завершилося протистояння із "Шахтарем" "Динамо" не скористалося більшістю: чим завершилося протистояння із "Шахтарем" Україна гарантувала медаль юнацької Олімпіади: футзалістки пробилися до фіналу Україна гарантувала медаль юнацької Олімпіади: футзалістки пробилися до фіналу Рівне" ледь не втратило перемогу, а "Запоріжжя" здолало аутсайдера: підсумки Суперліги Рівне" ледь не втратило перемогу, а "Запоріжжя" здолало аутсайдера: підсумки Суперліги
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач