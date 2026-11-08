Вісім голів і неймовірний камбек у компенсований час: "Манчестер Юнайтед" та "Астон Вілла" влаштували шоу в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" та "Астон Вілла" видали один із найрезультативніших матчів сезону англійської Прем'єр-ліги. У поєдинку 10-го туру на "Олд Траффорд" гості двічі здобували перевагу у два м'ячі, однак господарі щоразу знаходили сили відігратися. Розв'язка настала вже в компенсований час.
Про це повідомляє Sport RBC.UA
"Астон Вілла" шокувала господарів уже на старті зустрічі. На першій хвилині Аліссон відкрив рахунок, а на четвертій Ніколас Джексон подвоїв перевагу гостей.
МЮ опинився у складному становищі, проте швидко повернувся до гри. На 16-й хвилині Бруну Фернандеш реалізував пенальті, призначений після порушення Бубакара Камара проти Матеуса Куньї.
Надалі манкуніанці намагалися розвинути успіх, але зрівняти рахунок змогли лише наприкінці першого тайму. На 44-й хвилині Юрі Тілеманс відзначився у воротах гостей.
Таким чином, на перерву команди пішли за рахунку 2:2.
Другий тайм також розпочався невдало для господарів.
На 48-й хвилині Джон Макгінн реалізував пенальті після фолу Діогу Далота проти Аліссона та знову вивів бірмінгемців уперед.
А вже на 53-й хвилині Леон Горецка збільшив перевагу "Астон Вілли" до двох м'ячів.
За рахунку 2:4 команда Унаї Емері наблизилася до виїзної перемоги. "Манчестер Юнайтед" намагався відігратися, але час спливав, а гості втримували комфортну перевагу.
Коли здавалося, що господарям уже не уникнути поразки, команда Майкла Карріка здійснила неймовірний камбек.
На другій компенсованій хвилині Джошуа Зіркзе скоротив відставання до мінімуму, повернувши інтригу.
А на 90+6-й хвилині Патрік Доргу після подачі з кутового та помилки воротаря гостей ударом головою зрівняв рахунок.
Нічия дозволила МЮ набрати восьме очко в десяти матчах чемпіонату. "Астон Вілла" довела свій доробок до 16 балів.
"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вілла" – 4:4
Голи: Бруну Фернандеш, 16 (пен.), Тілеманс, 44, Зіркзе, 90+2, Доргу, 90+6 – Аліссон, 1, Джексон, 4, Макгінн, 48 (пен.), Горецка, 53.
Раніше "Астон Вілла" визначила майбутнє Емері після розгрому від "Барселони"