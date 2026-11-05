"Астон Вілла" визначила майбутнє Емері після розгрому від "Барселони"

Головний тренер "Астон Вілли" Унаї Емері наблизився до підписання нового контракту з клубом. Сторони вже обговорили майбутнє команди та налаштовані продовжити співпрацю на довгострокову перспективу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на BBC Sport .

Емері та керівництво "Астон Вілли" домовляються про новий контракт

Іспанський фахівець провів зустріч із керівництвом клубу, під час якої обговорювалися подальший розвиток "Астон Вілли" та стратегічні плани на майбутнє. Усі сторони зацікавлені в тому, щоб Емері залишився на "Вілла Парк".

Тренер зацікавлений у тому, щоб відігравати ще важливішу роль у довгостроковому розвитку клубу. Наразі переговори тривають: сторони узгоджують фінансові умови, тривалість нової угоди та інші деталі.

Оголосити про підписання контракту планують після остаточного узгодження всіх пунктів. Нинішня угода Емері з клубом розрахована до 2029-го року, однак новий контракт має передбачати продовження співпраці й після цієї дати.

"Астон Вілла" підтвердила переговори з тренером

Ввечері в середу клуб оприлюднив заяву, в якій повідомив про зустріч Емері з головою правління Нассефом Савірісом, президентом футбольних операцій Роберто Олабе та директором футбольних операцій Даміаном Відагані.

У "Астон Віллі" наголосили, що переговори стосувалися спільного планування довгострокового стратегічного розвитку клубу. Також сторони підтвердили прагнення продовжувати спільну роботу під спортивним керівництвом Емері після 2029-го року.

"Мета зрозуміла: побудувати амбітну, конкурентоспроможну "Астон Віллу", здатну впоратися з найбільшими викликами та досягненнями", - йдеться у заяві клубу.

Емері перетворив "Астон Віллу" та привів її до європейського трофея

Іспанський фахівець очолив команду в 2022-му році, перейшовши з "Вільярреала". На той момент бірмінгемці боролися за виживання в англійській Прем'єр-лізі, однак під керівництвом Емері перетворилися на постійного учасника єврокубків.

У травні 2026-го року "Астон Вілла" виграла Лігу Європи. Цей трофей став для клубу першим великим за 30 років. Крім того, команда щосезону за керівництва іспанця здобувала путівку до європейських турнірів.

Після непростого літнього трансферного вікна, під час якого клуб продав кількох ключових футболістів, "Астон Вілла" наразі посідає 10-те місце в АПЛ. У чотирьох стартових матчах Ліги чемпіонів бірмінгемці здобули три перемоги.

Емері пов'язували з "Манчестер Юнайтед"

Останнім часом іспанця також називали одним із можливих кандидатів на посаду головного тренера "Манчестер Юнайтед" у разі звільнення Майкла Карріка. Цими вихідними "Астон Вілла" має зіграти з манкуніанцями на "Олд Траффорд".