Восемь голов и невероятный камбэк в компенсированное время: "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" устроили шоу в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" выдали один из самых результативных матчей сезона английской Премьер-лиги. В поединке 10-го тура на "Олд Траффорд" гости дважды получали преимущество в два мяча, однако хозяева каждый раз находили силы отыграться. Развязка наступила уже в компенсированное время.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Четыре гола до перерыва

"Астон Вилла" шокировала хозяев на старте встречи. На первой минуте Алиссон открыл счет, а на четвертой Николас Джексон удвоил преимущество гостей.

МЮ оказался в затруднительном положении, однако быстро вернулся к игре. На 16-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти, назначенный после нарушения Бубакара Камара против Матеуса Куньи.

В дальнейшем манкунианцы пытались развить успех, но сравнять счет смогли только в конце первого тайма. На 44-й минуте Юри Тилеманс отличился в воротах гостей.

Таким образом, на перерыв команды ушли при счете 2:2.

"Астон Вилла" снова убежала вперед

Второй тайм тоже начался неудачно для хозяев.

На 48-й минуте Джон Макгинн реализовал пенальти после фола Диогу Далота против Алиссона и снова вывел бирмингемцев вперед.

А уже на 53-й минуте Леон Горецка увеличил преимущество "Астон Виллы" до двух мячей.

При счете 2:4 команда Унаи Эмери приблизилась к выездной победе. "Манчестер Юнайтед" пытался отыграться, но время шло, а гости удерживали комфортное преимущество.

Безумная развязка в компенсированное время

Когда казалось, что хозяевам уже не избежать поражения, команда Майкла Каррика совершила невероятный камбэк.

На второй компенсированной минуте Джошуа Зиркзе сократил отставание до минимума, вернув интригу.

А на 90+6-й минуте Патрик Доргу после подачи с углового и ошибки вратаря гостей ударом головой сравнял счет.

Ничья позволила МЮ набрать восьмое очко в десяти матчах чемпионата. "Астон Вилла" довела свое наследие до 16 баллов.

"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" – 4:4

Голы: Бруну Фернандеш, 16 (пен.), Тилеманс, 44, Зиркзе, 90+2, Доргу, 90+6 – Алиссон, 1, Джексон, 4, Макгинн, 48 (пен.), Горецка, 53.