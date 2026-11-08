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Другое 08 ноября 2026 · 20:47

Украинец завоевал "бронзу" юношеской Олимпиады в пляжной борьбе: как завершилась решающая схватка

Никита Кузьменко победил представителя Ирана в драматической схватке
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Украинец завоевал "бронзу" юношеской Олимпиады в пляжной борьбе: как завершилась решающая схватка
Вторая награда украинской сборной на юношеских ОИ-2026 (фото: НОК Украины)

Украинский борец Никита Кузьменко стал бронзовым призером проходящих в Сенегале Юношеских Олимпийских игр-2026. В весовой категории до 70 кг спортсмен одержал победу над иранцем Киарашем Тораби и принес Украине вторую награду на соревнованиях.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Бронзовая схватка с драматической развязкой

В воскресенье, 8 ноября, Кузьменко выступил в медальном поединке турнира по пляжной борьбе.

Соперником украинца стал представитель Ирана Киараш Тораби. Борьба оказалась напряженной, а судьба награды разрешилась только в конце встречи.

Решающие баллы Кузьменко заработал последним действием схватки. Это позволило ему вырвать победу со счетом 4:2 и подняться на третье место олимпийского пьедестала.

Никита Кузьменко (Украина) – Киараш Тораби (Иран) – 4:2

Путь украинца к награде

Кузьменко начал выступления на турнире по групповому этапу, где одержал победы над Келвином Омвери из Кении и Марком Земеном из Венгрии.

В полуфинале украинский борец уступил представителю Азербайджана Тунару Гулиеву, впоследствии ставшему олимпийским чемпионом.

Поражение оставило Кузьменко шанс побороться за бронзовую награду. Украинец воспользовался им в противостоянии с Тораби.

Бронза Кузьменко стала второй наградой украинской сборной на Юношеских Олимпийских играх-2026. Ранее золотую медаль в дзюдо завоевал Хазар Гейдаров.

Также Украина гарантировала себе серебро в девичьем футзале.

Главные матчи
УПЛ 8 ноября 18:00
Шахтер - : - Динамо
АПЛ 8 ноября 18:30
Манчестер Юнайтед - : - Астон Вилла
Ла Лига 8 ноября 22:00
Атлетико - : - Барселона
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