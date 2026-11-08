rbc.ua
UA | RU
Воскресенье, 08 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Другое Украина гарантировала медаль юношеской Олимпиады: футзалистки пробились в финал
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 08 ноября 2026 · 20:04

Украина гарантировала медаль юношеской Олимпиады: футзалистки пробились в финал

Украинки сразятся за историческое "золото" в Сенегале
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Украина гарантировала медаль юношеской Олимпиады: футзалистки пробились в финал
Девичья сборная Украины по футзалу (фото: НОК Украины)

Девичья сборная Украины по футзалу (WU-18) продолжила победную серию на Юношеских Олимпийских играх-2026 в Дакаре. В полуфинальном поединке "сине-желтые" обыграли Италию и впервые на этом турнире обеспечили себе место в решающем матче за золотые медали.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Как Украина победила Италию

Полуфинальная встреча состоялась 8 ноября в столице Сенегала. Украинская команда активно начала поединок и открыла счет благодаря точному удару Аделины Власенко на 11-й минуте.

Впрочем, уже через две минуты итальянки восстановили равновесие. После удара соперниц мяч оказался в воротах Украины от Ангелины Запорожец, записавшей автогол.

Неудачный эпизод не сломал украинскую команду. На 18-й минуте Валерия Юхновец после передачи Запорожец снова вывела "сине-желтых" вперед.

А уже через минуту Запорожец исправилась после автогола, завершив комбинацию после паса Эвелины Завгородней. На перерыв украинки ушли с преимуществом в два мяча.

Во втором тайме сборная Италии пыталась вернуть интригу. Соперницы активнее атаковали, однако вратарь Кира Гуленко несколько раз спасла украинскую команду.

В итоге подопечные украинского тренерского штаба сохранили победный результат и завоевали путевку в финал.

Украина – Италия – 3:1

Голы: Власенко, 11, Юхновец, 18, Запорожец, 19 – Запорожец, 13 (автогол).

Кто станет соперником в финале

В решающем матче украинки сыграют со сборной Венесуэлы. Во втором полуфинале американская команда одолела Иран со счетом 3:2 в дополнительное время.

Таким образом, соперницы снова встретятся после драматического матча на завершившемся победой Украины групповом этапе.

Независимо от результата решающего поединка, украинская команда уже гарантировала себе олимпийскую награду – по меньшей мере, серебряную.

Финал футзального турнира Юношеских Олимпийских игр состоится 11 ноября.

Ранее сообщалось, как украинки торжествовали в группе.

Главные матчи
УПЛ 8 ноября 18:00
Шахтер - : - Динамо
АПЛ 8 ноября 18:30
Манчестер Юнайтед - : - Астон Вилла
Ла Лига 8 ноября 22:00
Атлетико - : - Барселона
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Украина снова потерпела разгром в отборе на Евро-2028 по гандболу Украина снова потерпела разгром в отборе на Евро-2028 по гандболу Валидальная развязка в Суперлиге: "Днепр" и "Нико-Баскет" держали интригу до последней секунды Валидальная развязка в Суперлиге: "Днепр" и "Нико-Баскет" держали интригу до последней секунды Россию включили в молодежный ЧМ-2027 вместо Норвегии: Бедный призвал к бойкоту Россию включили в молодежный ЧМ-2027 вместо Норвегии: Бедный призвал к бойкоту
Мнения
Сергей Лукьяненко
Последний танец Усика: почему бой с Бенавидесом одновременно пугает и захватывает Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Андрей Столярчук
"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель