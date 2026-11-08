rbc.ua
UA | RU
Воскресенье, 08 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Другое Украина снова потерпела разгром в отборе на Евро-2028 по гандболу
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 08 ноября 2026 · 17:53

Украина снова потерпела разгром в отборе на Евро-2028 по гандболу

Украинские гандболисты не смогли остановить Сербию
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Украина снова потерпела разгром в отборе на Евро-2028 по гандболу
Главный тренер сборной Вадим Бражник (фото: ФГУ)

Мужская сборная Украины по гандболу потерпела второе поражение подряд в квалификации чемпионата Европы 2028 года. После неудачного старта отбора украинцы уступили Сербию со счетом 30:41.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Второе поражение Украины в квалификации

Поединок второго тура отбора прошел 8 ноября в словацком Пряшеве, где украинская сборная проводила номинально домашний матч.

Команда Вадима Бражника не смогла сдержать атаку сербов и уступила разницу в 11 мячей – 30:41.

Это второе подряд разгромное поражение украинцев на старте квалификации. В первом туре "сине-желтые" на выезде проиграли Исландии.

Украина – Сербия – 30:41

Турнирное положение и следующие матчи

После двух туров Украина остается без очков в группе 3, где также выступают Исландия, Сербия и Эстония.

Следующие матчи квалификации украинцы проведут в марте 2027 против Эстонии. Сначала команды встретятся на площадке эстонцев 10-11 марта, а 13-14 марта состоится номинально домашний поединок Украины.

По регламенту в финальную часть Евро-2028 попадут две лучшие сборные каждой из восьми групп, а также четыре лучшие команды среди занявших третьи места.

Ранее сборная уступила одному из фаворитов квалификации с разницей в 22 мяча.

Главные матчи
УПЛ 8 ноября 18:00
Шахтер - : - Динамо
АПЛ 8 ноября 18:30
Манчестер Юнайтед - : - Астон Вилла
Ла Лига 8 ноября 22:00
Атлетико - : - Барселона
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Валидальная развязка в Суперлиге: "Днепр" и "Нико-Баскет" держали интригу до последней секунды Валидальная развязка в Суперлиге: "Днепр" и "Нико-Баскет" держали интригу до последней секунды Россию включили в молодежный ЧМ-2027 вместо Норвегии: Бедный призвал к бойкоту Россию включили в молодежный ЧМ-2027 вместо Норвегии: Бедный призвал к бойкоту Дубль от Ндиага: ЛНЗ нанес "Заре" юбилейный удар в Киеве (видео) Дубль от Ндиага: ЛНЗ нанес "Заре" юбилейный удар в Киеве (видео)
Мнения
Сергей Лукьяненко
Последний танец Усика: почему бой с Бенавидесом одновременно пугает и захватывает Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Андрей Столярчук
"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель