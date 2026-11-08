Украина снова потерпела разгром в отборе на Евро-2028 по гандболу

Мужская сборная Украины по гандболу потерпела второе поражение подряд в квалификации чемпионата Европы 2028 года. После неудачного старта отбора украинцы уступили Сербию со счетом 30:41.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Второе поражение Украины в квалификации

Поединок второго тура отбора прошел 8 ноября в словацком Пряшеве, где украинская сборная проводила номинально домашний матч.

Команда Вадима Бражника не смогла сдержать атаку сербов и уступила разницу в 11 мячей – 30:41.

Это второе подряд разгромное поражение украинцев на старте квалификации. В первом туре "сине-желтые" на выезде проиграли Исландии.

Украина – Сербия – 30:41

Турнирное положение и следующие матчи

После двух туров Украина остается без очков в группе 3, где также выступают Исландия, Сербия и Эстония.

Следующие матчи квалификации украинцы проведут в марте 2027 против Эстонии. Сначала команды встретятся на площадке эстонцев 10-11 марта, а 13-14 марта состоится номинально домашний поединок Украины.

По регламенту в финальную часть Евро-2028 попадут две лучшие сборные каждой из восьми групп, а также четыре лучшие команды среди занявших третьи места.