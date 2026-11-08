Дубль от Ндиага: ЛНЗ нанес "Заре" юбилейный удар в Киеве (видео)

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи .

УПЛ, 12-й тур

"Заря" – ЛНЗ – 1:2

Голы: Башич, 64 – Ндиага, 8 (с пенальти), 50

Ндиага дважды наказал "Зарю"

Черкассцам удалось оформить стремительный старт. Все началось с ошибки Дришлюка, неосторожную передачу назад которого перехватил Ндиага. Голкипер луганчан Сапутин сбил нападающего в собственной штрафной площади, за что арбитр назначил пенальти. Сам пострадавший сенегалец четко реализовал 11-метровый на 8-й минуте. Сразу после этого игру пришлось остановить из-за воздушной тревоги в столице – команды вернулись из укрытий лишь через 25 минут.

После возобновления встречи гости продолжили давить. В начале второго тайма Кузык воспользовался потерей мяча Джорданом на фланге и прострелил в штрафную площадь, где Ндиага точно пробил в нижний угол, оформив дубль.

Черкассцы могли доводить счет до разгромного, однако два следующих гола Пасича отменили из-за положения вне игры.

Штурм луганчан и историческая статистика

Подопечные Виктора Скрипника сумели вернуть интригу на 64-й минуте: после точной передачи Елавича - Башич точно пробил с острого угла под дальнюю штангу. В концовке поединка "Заря" имела идеальный шанс спасти ничью, однако Горбач на 87-й минуте упустил супермомент, пробив мимо пустых ворот с близкого расстояния.

Победа со счетом 2:1 позволила ЛНЗ обойти луганчан в турнирной таблице и подняться на шестое место с 18 очками в активе. Кроме того, это поражение стало для "Зари" юбилейным – 120-м домашним проигрышем в истории выступлений в чемпионатах Украины.