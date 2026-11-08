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Другое 08 ноября 2026 · 10:56

Амосов против второго в мире: украинец станет одним из хедлайнеров шоу UFC в Саудовской Аравии

Наш боец сойдется в октагоне против топ-звезды из Ирландии
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Амосов против второго в мире: украинец станет одним из хедлайнеров шоу UFC в Саудовской Аравии
Ярослав Амосов (фото: instagram.com/s_amoskin)

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов получил следующего соперника в UFC. Бывший чемпион Bellator встретится с одним из лидеров полусреднего дивизиона – ирландцем Иеном Мачадо Гарри.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на UFC on Paramount+.

Главные детали поединка в Эр-Рияде

Масштабный поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между украинцем Ярославом Амосовым и ирландцем Иэном Мачадо Гарри рассчитан на пять раундов и состоится в субботу, 5 декабря, в Эр-Рияде. Трансляцию турнира обеспечит платформа Paramount+.

Турнир в Саудовской Аравии получил громкий файткард, главным событием которого станет противостояние в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Шарабутдином Магомедовым. Также в рамках шоу зрители увидят поединки Марио Пинто против Сергея Спивака и Левана Чохели против Ислама Дулатова.

Для Амосова, который сейчас занимает 13-ю строчку мирового рейтинга дивизиона, этот бой может стать кратчайшим путем к титульным претензиям. Его соперник – второй номер рейтинга, что делает предстоящую встречу ключевой для всего полусреднего дивизиона.

Амосов против второго в мире: украинец станет одним из хедлайнеров шоу UFC в Саудовской Аравии

Путь соперников к бою

33-летний Амосов (30-1) присоединился к UFC в конце 2025 года в статусе бывшего чемпиона Bellator, где завоевал титул в 2021-м и потерял его осенью 2023 года. Перед переходом в сильнейшую лигу мира украинец победил Кертиса Миллендера на турнире Cage Fury FC 140.

В 2025-2026 годах Амосов впечатляюще стартовал в UFC, досрочно выиграв оба своих поединка. В декабре 2025-го он удушающим приемом в первом раунде одолел американца Нила Магни, а в мае 2026-го аналогичным способом остановил испанца Хоэля Альвареса уже во втором раунде.

В свою очередь, 27-летний Иэн Мачадо Гарри (17-2) имеет за плечами значительный опыт выступлений в октагоне UFC – 10 побед при двух поражениях с декабря 2021 года. Последний раз ирландец выходил в клетку в августе 2026-го, когда уступил в титульном поединке Исламу Махачеву единогласным решением судей.

До этого поражения Гарри шел на уверенной победной серии, одолев таких топовых соперников, как Карлос Пратес и Белал Мухаммад.

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Теги: UFC
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