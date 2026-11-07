Костюк неожиданно попала на Итоговый турнир WTA: украинка заменит первую ракетку мира

Украинская теннисистка Марта Костюк дебютирует в основной сетке Итогового турнира WTA 2026 года. Она заменит первую ракетку мира Елену Рыбакину, отказавшуюся от участия в соревнованиях из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт WTA .

Почему Костюк получила место на турнире

Сначала украинка прибыла в американский Индиан-Уэллс в статусе запасной теннисистки. Она не попала в основную восьмерку по итогам отборочного рейтинга, однако сохраняла возможность выступить в случае снятия одной из участниц.

Затем стало известно, что Елена Рыбакина не сможет защитить титул победительницы WTA Finals.

Казахстанская теннисистка объяснила решение физическим состоянием и необходимостью обновления перед следующим сезоном.

После ее отказа место в основной сетке получила Костюк, впервые в карьере сыграющая на Итоговом турнире.

С кем и когда сыграет украинка

Марта выступит в первой группе, где ее соперницами станут американки Коко Гофф и Джессика Пегула, а также чешка Линда Носкова.

Первый матч Костюк проведет уже в воскресенье, 8 ноября, против Носковой.

Групповой этап продлится до 13 ноября. Каждая участница сыграет по три матча, а две лучшие теннисистки квартета выйдут в полуфинал.

Полуфинальные встречи запланированы на 14 ноября, финал – 15 ноября.

Две украинки на WTA Finals

Благодаря выходу Костюк у Украины будут сразу две представительницы в одиночном разряде Итогового турнира.

Ранее участие в соревнованиях обеспечила Элина Свитолина. Для теннисистки это четвертое выступление на WTA Finals. В 2018 году она стала чемпионкой турнира.

Костюк же дебютирует на соревнованиях после одного из самых успешных сезонов в карьере. В 2026 году украинка выиграла титулы в Руане и Мадриде, а также дважды дошла до полуфиналов турниров Grand Slam.