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Теніс 07 листопада 2026 · 22:52

Костюк несподівано потрапила на Підсумковий турнір WTA: українка замінить першу ракетку світу

Марта отримала місце в основній сітці
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Костюк несподівано потрапила на Підсумковий турнір WTA: українка замінить першу ракетку світу
Марта Костюк вперше в кар'єрі зіграє на Підсумковому турнірі (фото: Getty Images)

Українська тенісистка Марта Костюк дебютує в основній сітці Підсумкового турніру WTA 2026 року. Вона замінить першу ракетку світу Єлену Рибакіну, яка відмовилася від участі у змаганнях через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт WTA.

Чому Костюк отримала місце на турнірі

Спочатку українка прибула до американського Індіан-Веллса у статусі запасної тенісистки. Вона не потрапила до основної вісімки за підсумками відбіркового рейтингу, проте зберігала можливість виступити у разі зняття однієї з учасниць.

Потім стало відомо, що Єлена Рибакіна не зможе захистити титул переможниці WTA Finals.

Казахстанська тенісистка пояснила рішення фізичним станом і необхідністю відновлення перед наступним сезоном.

Після її відмови місце в основній сітці отримала Костюк, яка вперше в кар'єрі зіграє на Підсумковому турнірі.

З ким і коли зіграє українка

Марта виступить у першій групі, де її суперницями стануть американки Коко Гофф і Джессіка Пегула, а також чешка Лінда Носкова.

Перший матч Костюк проведе вже в неділю, 8 листопада, проти Носкової.

Груповий етап триватиме до 13 листопада. Кожна учасниця зіграє по три матчі, а дві найкращі тенісистки квартету вийдуть до півфіналу.

Півфінальні зустрічі заплановані на 14 листопада, фінал – на 15 листопада.

Дві українки на WTA Finals

Завдяки виходу Костюк Україна матиме одразу двох представниць в одиночному розряді Підсумкового турніру.

Раніше участь у змаганнях забезпечила Еліна Світоліна. Для тенісистки це четвертий виступ на WTA Finals. У 2018 році вона стала чемпіонкою турніру.

Костюк натомість дебютує на змаганнях після одного з найуспішніших сезонів у кар'єрі. У 2026 році українка виграла титули в Руані та Мадриді, а також двічі дійшла до півфіналів турнірів Grand Slam.

Раніше Світоліна дізналась суперниць на Підсумковому турнірі.

Головні матчі
Європейський Кубок націй 7 листопада 19:15
Італія - : - Україна
Ла Ліга 7 листопада 22:00
Валенсія - : - Реал
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