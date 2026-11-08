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Футбол 08 ноября 2026 · 00:26

Забарный стал героем ПСЖ: украинец принес парижанам победу в чемпионате Франции

Гол украинского защитника решил судьбу домашнего поединка
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Забарный стал героем ПСЖ: украинец принес парижанам победу в чемпионате Франции
Автор победного гола Илья Забарный (фото: Getty Images)

Французский ПСЖ одержал минимальную победу над "Труа" в домашнем матче 10-го тура Лиги 1. Главным героем встречи стал защитник сборной Украины Илья Забарный, отличившийся единственным голом в поединке.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как Забарный принес победу ПСЖ

Поединок на стадионе "Парк де Пренс" начался под контролем хозяев. Команда Луиса Энрике активно атаковала и создала несколько опасных моментов в дебюте встречи.

На четвертой минуте Сенни Маюлю пробил с близкого расстояния, но вратарь "Труа" Илель Конате перевел мяч в перекладину. Вскоре голкипер гостей снова спас свою команду после удара французского футболиста.

Постепенно "Труа" удалось умерить стартовый натиск парижан. Гости даже организовали несколько контратак, а Рено Рипар дважды угрожал воротам хозяев.

Однако на 39-й минуте хозяева все же открыли счет. После розыгрыша углового Маюлю исполнил навес в штрафную, где Забарный выиграл верховую борьбу и ударом головой отправил мяч в сетку.

Еще до перерыва ПСЖ мог удвоить преимущество, но Конате дважды выиграл дуэли у Феррана Торреса.

Во второй половине встречи парижане сохранили минимальное преимущество и довели матч до победы.

ПСЖ – "Труа" – 1:0 Гол: Забарный, 39.

Выступление украинца

Забарный вышел в стартовом составе ПСЖ и действовал в центре обороны вместе с Виллианом Пачо.

На 27-й минуте украинец уже имел возможность отличиться, однако его удар головой оказался недостаточно сильным.

Через несколько минут защитник получил желтую карточку за нарушение правил против Антуана Милля, но впоследствии исправился результативным действием.

Благодаря победе ПСЖ продолжил успешную серию и укрепил свои позиции в верхней части турнирной таблицы Лиги 1.

Ранее Миколенко помог "Эвертону" совершить камбек против "Ковентри".

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