Амосов проти другого у світі: українець стане одним із хедлайнерів шоу UFC у Саудівській Аравії

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на UFC on Paramount+ .

Головні деталі поєдинку в Ер-Ріяді

Масштабний поєдинок у напівсередній вазі (до 77,1 кг) між українцем Ярославом Амосовим та ірландцем Ієном Мачадо Гаррі розрахований на п'ять раундів і відбудеться в суботу, 5 грудня, в Ер-Ріяді. Трансляцію події забезпечить платформа Paramount+.

Турнір у Саудівській Аравії отримав гучний файткард, де центральною дуеллю вечора стане протистояння в середній вазі між Ісраелем Адесаньєю та Шарабутдіном Магомедовим. Також у межах шоу глядачі побачать бої Маріо Пінто проти Сєргєя Співака та Левана Чохелі проти Іслама Дулатова.

Для Амосова, який зараз посідає 13-й рядок у світовому рейтингу дивізіону, цей бій є найкоротшим шляхом до титульних претензій. Його суперник – 2-й номер рейтингу, що робить майбутню зустріч ключовою для всієї вагового категорії.

Шлях суперників до бою

33-річний Амосов (30-1) приєднався до UFC наприкінці 2025 року у статусі колишнього чемпіона Bellator, де він здобув титул у 2021-му та втратив його восени 2023 року. Перед переходом до найсильнішої ліги світу українець переміг Кертіса Міллендера на турнірі Cage Fury FC 140.

У 2025-2026 роках Амосов вражаюче стартував у UFC, вигравши обидва свої поєдинки достроково. У грудні 2025-го він задушливим прийомом у першому раунді здолав американця Ніла Магні, а в травні 2026-го – аналогічним способом зупинив іспанця Хоеля Альвареса вже в другому відрізку бою.

Натомість 27-річний Ієн Мачадо Гаррі (17-2) має за плечима значний досвід виступів в октагоні UFC – 10 перемог при двох поразках починаючи з грудня 2021 року. Востаннє ірландець виходив у клітку в серпні 2026-го, коли поступався у титульному поєдинку проти Іслама Махачева одностайним рішенням суддів. До цієї поразки Гаррі йшов на впевненій серії звитяг, здолавши таких топ-суперників, як Карлос Пратес та Белал Мухаммад.