Еще одна хоккейная сборная объявила жесткий бойкот России официальное решение

Швейцарский хоккейный союз определился со своей позицией относительно возможного возвращения российских команд в международные соревнования. Местная молодежная сборная U-20 не собирается выходить на лед против представителей страны-агрессора на чемпионате мира 2027 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу организации .

Категоричное решение Швейцарии

В Швейцарском хоккейном союзе подчеркнули, что после изучения первых шагов Международной федерации хоккея на льду (IIHF) по выполнению вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) был проведен повторный всесторонний анализ ситуации. К обсуждению привлекли руководящие органы союза и ключевые стороны швейцарского хоккея.

По итогам консультаций Совет директоров принял категоричное решение отказаться от любых матчей против россиян. В то же время в федерации подчеркнули, что этот шаг не означает отказа от участия в самом соревновании. Сборная Швейцарии U-20 планирует полноценно выступить на турнире в Эдмонтоне, а ограничение касается исключительно очных встреч с командой страны-агрессора.

"Учитывая продолжающийся конфликт в Украине и текущие обстоятельства, национальная сборная Швейцарии U-20 не будет играть против национальной сборной России U-20 на предстоящем чемпионате мира. Это решение категорически не следует отождествлять с отказом от участия в молодежном чемпионате мира IIHF 2027 года", – говорится в официальном заявлении организации.

Волна международных бойкотов

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадском Эдмонтоне. Несмотря на то что CAS обязал IIHF восстановить право россиян выступать на международной арене, страна-хозяйка заняла жесткую позицию. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни прямо заявил, что его государство не разрешит российским спортсменам въезд для участия в турнире.

Попытка функционеров вернуть представителей РФ в мировой хоккей спровоцировала цепную реакцию. Швейцария стала одной из ряда стран, чьи хоккейные федерации публично заявили о намерении бойкотировать любые матчи против сборной России на международных турнирах.