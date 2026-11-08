rbc.ua
UA | RU
Неділя, 08 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Зимові види Ще одна хокейна збірна оголосила жорсткий бойкот Росії офіційне рішення
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Зимові види 08 листопада 2026 · 11:37

Ще одна хокейна збірна оголосила жорсткий бойкот Росії офіційне рішення

Швейцарія принципово відмовилася виходити на лід проти збірної країни-агресорки
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ще одна хокейна збірна оголосила жорсткий бойкот Росії офіційне рішення
Збірна Швейцарії не гратиме проти РФ (фото: x.com/SwissIceHockey)

Швейцарський хокейний союз визначився з позицією щодо можливого повернення російських команд до міжнародних змагань. Місцева молодіжна збірна U-20 не збирається виходити на лід проти представників країни-агресорки на чемпіонаті світу 2027 року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу організації.

Категоричне рішення Швейцарії

У Швейцарському хокейному союзі підкреслили, що після вивчення перших кроків Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) щодо виконання вердикту Спортивного арбітражного суду (CAS) було проведено повторний всебічний аналіз ситуації. До обговорення залучили керівні органи союзу та ключові сторони швейцарського хокею.

За підсумками консультацій Рада директорів ухвалила категоричну постанову про відмову від будь-яких ігор проти росіян. Водночас у федерації наголосили, що цей крок не є відмовою від виступів на самих змаганнях. Швейцарська збірна U-20 планує повноцінно змагатися на турнірі в Едмонтоні, а обмеження стосується виключно очних зустрічей з командою країни-агресорки.

"З огляду на триваючий конфлікт в Україні та поточні обставини швейцарська національна збірна U-20 не гратиме проти російської національної збірної U-20 на майбутньому чемпіонаті світу. Це рішення категорично не слід ототожнювати з відмовою від участі у чемпіонаті світу серед юніорів IIHF 2027 року", – зазначається в офіційній заяві організації.

Хвиля міжнародних бойкотів

Молодіжний чемпіонат світу з хокею 2027 року проходитиме з 26 грудня 2026 року по 5 січня 2027-го в канадському Едмонтоні. Попри те, що CAS зобов'язав IIHF відновити право росіян змагатися на міжнародній арені, країна-господарка зайняла жорстку позицію. Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні прямо заявив, що його держава не надасть дозволу російським спортсменам для в'їзду та участі в турнірі.

Спроба функціонерів повернути представників РФ до світового хокею спровокувала ланцюгову реакцію. Швейцарія стала однією з низки країн, чиї хокейні федерації публічно заявили про намір бойкотувати будь-які поєдинки проти збірної Росії на міжнародних турнірах.

Також ми повідомляли, що легенда НХЛ Гретцкі підтримав жорстку позицію Канади щодо Росії.

Теги: Хокей Чемпіонат світу з хокею Російська Федерація
Головні матчі
УПЛ 8 листопада 18:00
Шахтар - : - Динамо
АПЛ 8 листопада 18:30
Манчестер Юнайтед - : - Астон Вілла
Ла Ліга 8 листопада 22:00
Атлетіко - : - Барселона
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Забарний став героєм ПСЖ: українець приніс парижанам перемогу в чемпіонаті Франції Забарний став героєм ПСЖ: українець приніс парижанам перемогу в чемпіонаті Франції Костюк несподівано потрапила на Підсумковий турнір WTA: українка замінить першу ракетку світу Костюк несподівано потрапила на Підсумковий турнір WTA: українка замінить першу ракетку світу Україна вирвала перемогу над Італією та виграла групу Європейського кубка націй з хокею Україна вирвала перемогу над Італією та виграла групу Європейського кубка націй з хокею
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач