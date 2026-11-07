"Шахтер" потерял основного нападающего: бразильцу сделали операцию после перелома стопы

Нападающий донецкого "Шахтера" Кауан Элиас получил серьезную травму и был вынужден перенести операцию. Бразилец сообщил, что получил перелом пятой плюсневой кости стопы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную клубную прессслужбу "Шахтера".

Элиас получил перелом стопы в матче ЛЧ

В клубной пресс-службе рассказали о травме 20-летнего бразильца. Однако отметили, что форвард уже перенес операцию в Лондоне. Хирургическое вмешательство было необходимо из-за перелома пятой плюсневой кости стопы.

Повреждение Элиас получил после матча Лиги чемпионов против лиссабонского "Спортинга", в котором "Шахтер" минимально уступил. Бразилец провел на поле весь поединок.

Сроки возобновления форварда пока не сообщаются. Также клуб пока не обнародовал официальную информацию о его возвращении к тренировкам.

Статистика Кауана Элиаса в сезоне

В текущем сезоне Элиас сыграл за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах и забил три гола. Все результативные удары бразильца пришлись на поединок первого тура Украинской Премьер-лиги против "Кудровки", в котором он оформил хеттрик.

Теперь донецкая команда вынуждена будет обходиться без нападающего на период восстановления после операции.