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Футбол 07 ноября 2026 · 11:26

"Шахтер" потерял основного нападающего: бразильцу сделали операцию после перелома стопы

20-летний нападающий получил серьезное повреждение после матча Лиги чемпионов против "Спортинга"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Шахтер" потерял основного нападающего: бразильцу сделали операцию после перелома стопы
Сроки возвращения Элиаса на поле пока неизвестны (Фото: ФК "Шахтер")

Нападающий донецкого "Шахтера" Кауан Элиас получил серьезную травму и был вынужден перенести операцию. Бразилец сообщил, что получил перелом пятой плюсневой кости стопы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную клубную прессслужбу "Шахтера".

Элиас получил перелом стопы в матче ЛЧ

В клубной пресс-службе рассказали о травме 20-летнего бразильца. Однако отметили, что форвард уже перенес операцию в Лондоне. Хирургическое вмешательство было необходимо из-за перелома пятой плюсневой кости стопы.

Повреждение Элиас получил после матча Лиги чемпионов против лиссабонского "Спортинга", в котором "Шахтер" минимально уступил. Бразилец провел на поле весь поединок.

Сроки возобновления форварда пока не сообщаются. Также клуб пока не обнародовал официальную информацию о его возвращении к тренировкам.

Статистика Кауана Элиаса в сезоне

В текущем сезоне Элиас сыграл за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах и забил три гола. Все результативные удары бразильца пришлись на поединок первого тура Украинской Премьер-лиги против "Кудровки", в котором он оформил хеттрик.

Теперь донецкая команда вынуждена будет обходиться без нападающего на период восстановления после операции.

Ранее мы рассказывали, как именно "Шахтер" уступил "Спортингу" в Лондоне.

Теги: Футбол Шахтер
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