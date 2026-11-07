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Футбол 07 листопада 2026 · 11:26

"Шахтар" втратив основного нападника: бразильцю зробили операцію після перелому стопи

20-річний нападник отримав серйозне ушкодження після матчу Ліги чемпіонів проти "Спортінга"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Шахтар" втратив основного нападника: бразильцю зробили операцію після перелому стопи
Терміни повернення Еліаса на поле поки що невідомі (Фото: ФК "Шахтар")

Нападник донецького "Шахтаря" Кауан Еліас зазнав серйозної травми та був змушений перенести операцію. Бразилець повідомив, що отримав перелом п’ятої плеснової кістки стопи.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційну клубну пресслужбу "Шахтаря".

Еліас отримав перелом стопи в матчі ЛЧ

В клубній пресслужбі розповіли про травму 20-річного бразильця. Та зазначили, що форвард вже переніс операцію в Лондоні. Хірургічне втручання було необхідне через перелом п’ятої плеснової кістки стопи.

Ушкодження Еліас отримав після матчу Ліги чемпіонів проти лісабонського "Спортінга", в якому "Шахтар" мінімально поступився. Бразилець провів на полі весь поєдинок.

Терміни відновлення форварда наразі не повідомляються. Також клуб поки не оприлюднив офіційної інформації щодо його повернення до тренувань.

Статистика Кауана Еліаса в сезоні

У поточному сезоні Еліас зіграв за "Шахтар" 14 матчів у всіх турнірах та забив три голи. Усі результативні удари бразильця припали на поєдинок першого туру Української Прем’єр-ліги проти "Кудрівки", в якому він оформив хеттрик.

Тепер донецька команда змушена буде обходитися без нападника на період його відновлення після операції.

Раніше ми розповідали, як саме "Шахтар" поступився "Спортингу" в Лондоні.

Теги: Футбол Шахтар
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