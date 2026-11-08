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Футбол 08 листопада 2026 · 16:07

Дубль від Ндіага: ЛНЗ завдав "Зорі" ювілейного удару в Києві (відео)

Черкаський клуб переграв луганців та потіснив суперника в таблиці УПЛ
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дубль від Ндіага: ЛНЗ завдав "Зорі" ювілейного удару в Києві (відео)
Матч "Зоря" – ЛНЗ (фото: УПЛ)

Черкаський ЛНЗ здобув важливу виїзну перемогу над луганською "Зорею" в поєдинку 12-го туру української Прем'єр-ліги. Долю зустрічі вирішив дубль сенегальського нападника Яді Папи Ндіага.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

УПЛ, 12-й тур

"Зоря" – ЛНЗ – 1:2

Голи: Башич, 64 – Ндіага, 8 (з пенальті), 50

Ндіага двічі покарав "Зорю"

Черкасцям вдалося оформити стрімкий старт. Усе почалося з помилки Дришлюка, чию необачну передачу назад перехопив Ндіага. Голкіпер луганців Сапутін збив нападника у власному карному майданчику, за що арбітр призначив пенальті. Сам постраждалий сенегалець чітко реалізував 11-метровий на 8-й хвилині. Одразу після цього гру довелося зупинити через повітряну тривогу у столиці – команди повернулися з укриттів лише за 25 хвилин.

Після поновлення зустрічі гості продовжили тиснути. На початку другого тайму Кузик скористався обрізкою Джордана на фланзі та прострілив до штрафного майданчика, де Ндіага влучно пробив у нижній кут, оформивши дубль.

Черкасці могли доводити рахунок до розгромного, однак два наступні взяття воріт від Пасіча скасували через положення поза грою.

Штурм луганців та історична статистика

Підопічні Віктора Скрипника зуміли повернути інтригу на 64-й хвилині: після точного пасу Єлавича – Башич точно пробив з гострого кута під дальню стійку. Наприкінці поєдинку "Зоря" мала ідеальний шанс врятувати нічию, однак Горбач на 87-й хвилині змарнував супермомент, схибивши з близької відстані по порожніх воротах.

Перемога 2:1 дозволила ЛНЗ обійти луганців у турнірній таблиці та піднятися на шосте місце з 18 очками в активі. Крім того, ця поразка стала для "Зорі" ювілейною – 120-ю домашньою невдачею в історії виступів у чемпіонатах України.

Раніше ми повідомили, що основний нападник "Шахтаря" переніс операцію після перелому стопи.

Теги: Футбол УПЛ Зоря ЛНЗ
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