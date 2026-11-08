Дубль від Ндіага: ЛНЗ завдав "Зорі" ювілейного удару в Києві (відео)

Черкаський ЛНЗ здобув важливу виїзну перемогу над луганською "Зорею" в поєдинку 12-го туру української Прем'єр-ліги. Долю зустрічі вирішив дубль сенегальського нападника Яді Папи Ндіага.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.
УПЛ, 12-й тур
"Зоря" – ЛНЗ – 1:2
Голи: Башич, 64 – Ндіага, 8 (з пенальті), 50
Черкасцям вдалося оформити стрімкий старт. Усе почалося з помилки Дришлюка, чию необачну передачу назад перехопив Ндіага. Голкіпер луганців Сапутін збив нападника у власному карному майданчику, за що арбітр призначив пенальті. Сам постраждалий сенегалець чітко реалізував 11-метровий на 8-й хвилині. Одразу після цього гру довелося зупинити через повітряну тривогу у столиці – команди повернулися з укриттів лише за 25 хвилин.
Після поновлення зустрічі гості продовжили тиснути. На початку другого тайму Кузик скористався обрізкою Джордана на фланзі та прострілив до штрафного майданчика, де Ндіага влучно пробив у нижній кут, оформивши дубль.
Черкасці могли доводити рахунок до розгромного, однак два наступні взяття воріт від Пасіча скасували через положення поза грою.
Підопічні Віктора Скрипника зуміли повернути інтригу на 64-й хвилині: після точного пасу Єлавича – Башич точно пробив з гострого кута під дальню стійку. Наприкінці поєдинку "Зоря" мала ідеальний шанс врятувати нічию, однак Горбач на 87-й хвилині змарнував супермомент, схибивши з близької відстані по порожніх воротах.
Перемога 2:1 дозволила ЛНЗ обійти луганців у турнірній таблиці та піднятися на шосте місце з 18 очками в активі. Крім того, ця поразка стала для "Зорі" ювілейною – 120-ю домашньою невдачею в історії виступів у чемпіонатах України.
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