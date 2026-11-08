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Футбол 08 листопада 2026 · 09:48

Мессі створив історію в МЛС: аргентинець оформив безпрецедентне досягнення

Форвард "Інтер Маямі" вдруге поспіль став найкращим бомбардиром, наблизившись до ще одного рекорду
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Мессі створив історію в МЛС: аргентинець оформив безпрецедентне досягнення
Ліонель Мессі (фото: x.com/InterMiamiCF)

Ліонель Мессі завершив регулярний чемпіонат МЛС у статусі найкращого снайпера та зафіксував рекорд, який раніше не підкорявся жодному гравцю ліги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Друга поспіль перемога в гонці бомбардирів

Лідер "Інтер Маямі" здобув нагороду "Золота бутса" за підсумками регулярного чемпіонату МЛС-2026. Аргентинець завершив сезон із 26 забитими м'ячами, створивши переконливий відрив у чотири голи від найближчого переслідувача – Петара Муси з "Далласа" (22 голи). Третю сходинку посів нападник "Нешвілла" Сем Суррідж із доробком у 21 влучний удар.

Цей успіх дозволив Мессі стати першим футболістом в історії МЛС, який здобув титул найкращого бомбардира у двох сезонах поспіль. Торік він виграв нагороду завдяки 29 забитим м'ячам у 28 поєдинках.

Втім, закрити регулярний сезон черговим голом зірці не вдалося. У заключному турі проти "Шарлотт" форвард залишився без результативних дій. "Інтер Маямі" упевнено перемагав після першого тайму з рахунком 3:0, однак примудрився втратити перевагу, завершивши зустріч нічиєю - 3:3.

Абсолютний рекорд результативності

Попри втрату очок у заключному матчі регулярного сезону, показники Мессі у 2026 році виявилися вражаючими не лише за голами.

Окрім 26 точних ударів, аргентинець записав на свій рахунок 17 асистів, посівши перше місце в лізі за системою "гол + пас" (43 бали). Таким чином, він став першим гравцем МЛС, якому вдалося набрати понад 40 результативних дій у двох сезонах поспіль.

Хоча раніше завоювати дві "Золоті бутси" МЛС вже вдавалося п'ятьом гравцям (Бредлі Райт-Філліпсу, Крісу Вондоловскі, Джеффу Каннінгему, Тейлору Твеллману та Прекі), саме Мессі встановив унікальне досягнення, захистивши цей титул двічі поспіль. Наразі аргентинець є головним претендентом на нагороду найціннішого гравця року (MVP). У разі перемоги у голосуванні він стане першим в історії триразовим володарем цієї відзнаки.

Тим часом "Інтер Маямі" готується до старту в плей-офф Кубка МЛС, який розпочнеться 19 листопада. Посівши друге місце у Східній конференції, команда Лео Мессі зустрінеться в серії до двох перемог із "Коламбус Крю". На кону — захист чемпіонського титулу, здобутого минулого року.

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Теги: Футбол Месси
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