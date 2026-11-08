Месси сотворил историю в МЛС: аргентинец оформил беспрецедентное достижение

Лионель Месси завершил регулярный чемпионат МЛС в статусе лучшего бомбардира и установил рекорд, который ранее не покорялся ни одному игроку лиги.

Вторая подряд победа в гонке бомбардиров

Лидер "Интер Майами" завоевал награду "Золотая бутса" по итогам регулярного чемпионата МЛС-2026. Аргентинец завершил сезон с 26 забитыми мячами, создав солидный отрыв в четыре гола от ближайшего преследователя — Петара Мусы из "Далласа" (22 гола). Третью строчку занял нападающий "Нэшвилла" Сем Сурридж с 21 точным ударом.

Этот успех позволил Месси стать первым футболистом в истории МЛС, который завоевал титул лучшего бомбардира два сезона подряд. В прошлом году он получил награду благодаря 29 забитым мячам в 28 поединках.

Впрочем, завершить регулярный сезон очередным голом звезде не удалось. В заключительном туре против "Шарлотт" форвард не отметился результативными действиями. "Интер Майами" уверенно вел после первого тайма со счетом 3:0, однако умудрился растерять преимущество и завершил встречу вничью — 3:3.

Абсолютный рекорд результативности

Несмотря на потерю очков в заключительном матче регулярного сезона, показатели Месси в 2026 году впечатляют не только количеством забитых мячей.

Помимо 26 точных ударов, аргентинец записал на свой счет 17 ассистов, заняв первое место в лиге по системе "гол + пас" (43 балла). Таким образом, он стал первым игроком МЛС, которому удалось набрать более 40 результативных действий в двух сезонах подряд.

Ранее завоевать две "Золотые бутсы" МЛС удавалось пяти футболистам: Брэдли Райту-Филлипсу, Крису Вондоловски, Джеффу Каннингему, Тейлору Твеллману и Прекки. Однако только Месси сумел защитить титул лучшего бомбардира два сезона подряд.

Теперь аргентинец считается главным претендентом на награду самому ценному игроку года (MVP). В случае победы в голосовании он станет первым в истории трехкратным обладателем этой награды.

Тем временем "Интер Майами" готовится к старту в плей-офф Кубка МЛС, который начнется 19 ноября. Заняв второе место в Восточной конференции, команда Лео Месси встретится в серии до двух побед с "Коламбус Крю". На кону — защита чемпионского титула, завоеванного в прошлом году.