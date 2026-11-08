Валидальная развязка в Суперлиге: "Днепр" и "Нико-Баскет" держали интригу до последней секунды

Действующий чемпион Украины "Днепр" одержал непростую победу над "Нико-Баскетом" в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги. Хозяева имели комфортное преимущество, но в заключительной четверти едва не позволили сопернику совершить невероятное.

Рывок днепрян и камбэк гостей

"Днепр" мощно начал поединок и благодаря рывку 16:0 уже в середине первой четверти вырвался вперед с комфортным преимуществом в 19 очков. На протяжении двух следующих десятиминуток хозяева площадки уверенно контролировали ход встречи, удерживая соперника на безопасном двузначном расстоянии.

Однако в заключительном отрезке матча ситуация кардинально изменилась. "Нико-Баскет" перехватил инициативу, набрал впечатляющие 30 очков за четверть и не только сократил отставание до минимума, но и сравнял счет на табло. Эффектный данк Карпюка и точный дальний бросок в исполнении Мартина подарили николаевцам реальный шанс на сенсационное спасение.

Невероятная развязка матча

В нервной концовке решающее слово сказал разыгрывающий "Днепра" Колдомасов. Сохранив концентрацию после изнурительных 35 минут на паркете, он реализовал четыре штрафных броска подряд, вновь выведя хозяев вперед. В последней атаке "Нико-Баскета" Сафонов исполнял трехочковый на победу, но промахнулся одновременно с финальной сиреной – 82:80 в пользу днепрян.

В составе победителей самыми результативными стали Евгений Сорочан и Сергей Загреба, набравшие по 17 очков, а Иван Колдомасов записал в свой актив 13 пунктов, 6 подборов и 8 передач. У гостей яркий перформанс выдали легионеры: Джамир Симпсон оформил дабл-дабл (20 очков + 10 подборов), а Крис Мартин отметился 18 очками и 7 ассистами.

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Днепр" – "Нико-Баскет" – 82:80 (27:11, 16:19, 19:20, 20:30)