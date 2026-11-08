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Баскетбол 08 листопада 2026 · 16:47

Валідольна розв'язка в Суперлізі: "Дніпро" та "Ніко-Баскет" тримали інтригу до останньої секунди

Чинний чемпіон розтринькав 19 очок переваги
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Валідольна розв'язка в Суперлізі: "Дніпро" та "Ніко-Баскет" тримали інтригу до останньої секунди
Матч "Дніпро" – "Ніко-Баскет" (фото: ФБУ)

Чинний чемпіон України "Дніпро" здобув непросту перемогу над "Ніко-Баскетом" у домашньому матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги. Господарі мали комфортну перевагу, але в заключній чверті ледь не дозволили супернику здійснити неймовірне.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Ривок дніпрян та камбек гостей

"Дніпро" потужно розпочав поєдинок і завдяки ривку 16:0 вже в середині першої чверті вирвався вперед із комфортним гандикапом у 19 пунктів. Упродовж двох наступних десятихвилинок господарі майданчика впевнено контролювали перебіг подій, тримаючи суперника на безпечній двозначній відстані.

Однак у заключному відрізку матчу ситуація кардинально змінилася. "Ніко-Баскет" перехопив ініціативу, набрав приголомшливі 30 очок за чверть та не лише скоротив відставання до мінімуму, а й зрівняв рахунок на табло. Ефектний данк Карпюка та влучний кидок із дистанції у виконанні Мартіна подарували миколаївцям реальний шанс на сенсаційний порятунок.

Неймовірна розв'язка матчу

У нервовій розв'язці вирішальне слово сказав розігруючий "Дніпра" Колдомасов. Зберігши концентрацію після виснажливих 35 хвилин на паркеті, він реалізував чотири поспіль штрафних кидки, знову вивівши господарів уперед. В останній атаці "Ніко-Баскета" Сафонов виконував триочковий на перемогу, проте схибив разом із фінальною сиреною – 82:80 на користь дніпрян.

У складі переможців найрезультативнішими стали Євгеній Сорочан та Сергій Загреба, які набрали по 17 очок, а Іван Колдомасов записав до свій доробку 13 пунктів, 6 підбирань та 8 передач. У гостей яскравий перформанс видали легіонери: Джамір Сімпсон оформив дабл-дабл (20 очок + 10 підбирань), а Кріс Мартін відзначився 18 очками та 7 асистами.

Суперліга. Регулярний чемпіонат

"Дніпро" – "Ніко-Баскет" – 82:80 (27:11, 16:19, 19:20, 20:30)

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Теги: Баскетбол Чемпіонат України Дніпро
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