Каррі влаштував феєрію, Йокич домінував у Мексиці: результати ігрового дня НБА (відео)

У Національній баскетбольній асоціації відбулася чергова серія поєдинків регулярного чемпіонату. Ігровий день відзначився насиченою географією виступів та яскравими індивідуальними перформансами провідних зірок.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Ігровий день відкрив виїзний поєдинок у столиці Мексики, де "Денвер Наггетс" здолав "Індіану Пейсерс" із рахунком 114:102. Команда з Колорадо вже у першій чверті зробила потужний ривок 20:6 і надалі повністю контролювала перебіг подій. Головним героєм у складі переможців став Нікола Йокич, який вкотре домінував на паркеті й оформив черговий дабл-дабл (19 очок та 13 підбирань).
Переконливі звитяги записали до свого активу й інші фаворити сезону. "Оклахома-Сіті Тандер" на власному майданчику розгромила "Вашингтон Візардс" (114:75). Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Шей Гілджес-Александер із доробком у 30 очок.
У той же час "Нью-Йорк" оформив упевнену виїзну перемогу над "Клівлендом" (109:97) завдяки потужному дуету Джейлена Брансона (31 очко) та Карла-Ентоні Таунса (29 очок + 13 підбирань). "Сан-Антоніо" на виїзді розбив "Портленд" (125:103), "Фінікс" у напруженому клатчі вирвав перемогу в "Х'юстона" (102:99), а "Атланта" виявилася сильнішою за "Бруклін" (124:121).
Найдраматичніший поєдинок відбувся на арені "Голден Стейт Ворріорз", де господарів чекав важкий овертайм проти "Орландо Меджик". Втративши 16 очок переваги впродовж гри, каліфорнійці все ж дотиснули суперника у додатковій п'ятихвилинці – 126:119. Справжню феєрію влаштував Стефен Каррі, який здобув 41 очко.
Цей успіх дозволив "Ворріорз" продовжити переможну серію до семи матчів та повторити досягнення "Бостон Селтікс" у сезоні- 1950/51.
Результати матчів НБА за 8 листопада:
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