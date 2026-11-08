Каррі влаштував феєрію, Йокич домінував у Мексиці: результати ігрового дня НБА (відео)

У Національній баскетбольній асоціації відбулася чергова серія поєдинків регулярного чемпіонату. Ігровий день відзначився насиченою географією виступів та яскравими індивідуальними перформансами провідних зірок.

Домінування Йокича в Мексиці

Ігровий день відкрив виїзний поєдинок у столиці Мексики, де "Денвер Наггетс" здолав "Індіану Пейсерс" із рахунком 114:102. Команда з Колорадо вже у першій чверті зробила потужний ривок 20:6 і надалі повністю контролювала перебіг подій. Головним героєм у складі переможців став Нікола Йокич, який вкотре домінував на паркеті й оформив черговий дабл-дабл (19 очок та 13 підбирань).

Переконливі звитяги записали до свого активу й інші фаворити сезону. "Оклахома-Сіті Тандер" на власному майданчику розгромила "Вашингтон Візардс" (114:75). Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Шей Гілджес-Александер із доробком у 30 очок.

У той же час "Нью-Йорк" оформив упевнену виїзну перемогу над "Клівлендом" (109:97) завдяки потужному дуету Джейлена Брансона (31 очко) та Карла-Ентоні Таунса (29 очок + 13 підбирань). "Сан-Антоніо" на виїзді розбив "Портленд" (125:103), "Фінікс" у напруженому клатчі вирвав перемогу в "Х'юстона" (102:99), а "Атланта" виявилася сильнішою за "Бруклін" (124:121).

Феєрія Каррі та досягнення "Ворріорз"

Найдраматичніший поєдинок відбувся на арені "Голден Стейт Ворріорз", де господарів чекав важкий овертайм проти "Орландо Меджик". Втративши 16 очок переваги впродовж гри, каліфорнійці все ж дотиснули суперника у додатковій п'ятихвилинці – 126:119. Справжню феєрію влаштував Стефен Каррі, який здобув 41 очко.

Цей успіх дозволив "Ворріорз" продовжити переможну серію до семи матчів та повторити досягнення "Бостон Селтікс" у сезоні- 1950/51.

Результати матчів НБА за 8 листопада: