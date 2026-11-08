Україна вдруге поспіль зазнала розгрому у відборі на Євро-2028 з гандболу

Чоловіча збірна України з гандболу зазнала другої поспіль поразки у кваліфікації чемпіонату Європи 2028 року. Після невдалого старту відбору українці поступилися Сербії з рахунком 30:41.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Друга поразка України у кваліфікації

Поєдинок другого туру відбору відбувся 8 листопада у словацькому Пряшеві, де українська збірна проводила номінально домашній матч.

Команда Вадима Бражника не змогла стримати атаку сербів і поступилася з різницею в 11 м'ячів – 30:41.

Це друга поспіль розгромна поразка українців на старті кваліфікації. У першому турі "синьо-жовті" на виїзді програли Ісландії.

Україна – Сербія – 30:41

Турнірне становище та наступні матчі

Після двох турів Україна залишається без очок у групі 3, де також виступають Ісландія, Сербія та Естонія.

Наступні матчі кваліфікації українці проведуть у березні 2027 року проти Естонії. Спочатку команди зустрінуться на майданчику естонців 10–11 березня, а 13–14 березня відбудеться номінально домашній поєдинок України.

За регламентом до фінальної частини Євро-2028 потраплять дві найкращі збірні кожної з восьми груп, а також чотири найкращі команди серед тих, що посіли треті місця.