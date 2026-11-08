Ровно" чуть не упустило победу, а "Запорожье" одолело аутсайдера: итоги Суперлиги

В воскресенье, 8 ноября, в украинской баскетбольной Суперлиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата. "Запорожье" справилось с "Черкасскими Мавпами", а "Ровно" едва не потеряло огромное преимущество в противостоянии с "Прикарпатье-Говерлой".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины .

"Запорожье" – "Черкасские Мавпы" – 74:65

Команда Евгения Исакова лучше начала встречу и выиграла первую четверть со счетом 26:22. Во второй десятиминутке запорожцы увеличили преимущество и пошли на большой перерыв при счете 41:33.

После отдыха игра стала ровнее. Одной из причин стали проблемы с фолами у Илледже, из-за чего баскетболист хозяев был вынужден провести на площадке ограниченное время.

Однако "Запорожье" сохранило контроль над ходом встречи благодаря надежной обороне. Хозяева выиграли борьбу за подбор со счетом 50:35 и набрали на 14 очков больше из трехсекундной зоны.

Главным героем матча стал американский форвард Джулиан Пауэлл, проведший лучшую игру в сезоне. Он набрал 24 очка, сделал 13 подборов, четыре перехвата и два блок-шота.

Капитан запорожцев Антон Буц также оформил дабл-дабл – 11 очков и 12 подборов, добавив шесть результативных передач.

В составе "Черкасских Мавп" самым результативным стал Кирилл Марченко с 17 очками.

Благодаря победе "Запорожье" завершило первый круг чемпионата на третьем месте, имея шесть побед в девяти матчах. Черкасская команда с одним выигранным поединком осталась последней.

"Запорожье" – "Черкасские Мавпы" – 74:65 (26:22, 15:11, 18:18, 15:14)

"Ровно" – "Прикарпатье-Говерла" – 80:77

Еще драматичнее развивались действия в Ровно, где владельцы чуть не растеряли преимущество в 22 очка.

После равного начала встречи "Ровно" перехватило инициативу и выиграло первую четверть 22:13. Во второй десятиминутке хозяева еще больше увеличили отрыв и ушли на перерыв при счете 49:30.

В начале третьей четверти преимущество ровенчан достигло максимальных 22 очков. Казалось, судьба поединка уже решена, однако "Прикарпатье-Говерла" организовало поразительное возвращение.

Гости выиграли третью десятиминутку 23:15, а заключительную – 24:16. В конце встречи франковцам даже удалось сравнять счет, однако реализовать свои возможности в решающие моменты не смогли.

"Ровно" удержало три очка преимущества и продлило победную серию до пяти матчей.

Самыми результативными в составе хозяев стали Джавон Бенсон и Тариг Эйса, набравшие по 13 очков. Бенсон также совершил девять подборов.

Важную роль сыграли резервисты. Демариус Джейкобс набрал 12 очков, а Дмитрий Триколенко добавил 11. В общей сложности запасные ровенчан принесли команде 30 очков.

В составе "Прикарпатья-Говерлы" лучшим стал Рейлон Тион Говард с 19 очками и семью подборами. Сергей Старцев набрал 12 очков.

Одним из ключевых факторов победы стала реализация штрафных бросков: хозяева попали 24 из 28 попыток, тогда как гости – 12 из 17.

"Ровно" – "Прикарпатье-Говерла" – 80:77 (22:13, 27:17, 15:23, 16:24)