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Інше 08 листопада 2026 · 20:04

Україна гарантувала медаль юнацької Олімпіади: футзалістки пробилися до фіналу

Українки поборються за історичне "золото" в Сенегалі
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Україна гарантувала медаль юнацької Олімпіади: футзалістки пробилися до фіналу
Дівоча збірна України з футзалу (фото: НОК України)

Дівоча збірна України з футзалу (WU-18) продовжила переможну серію на Юнацьких Олімпійських іграх-2026 у Дакарі. У півфінальному поєдинку "синьо-жовті" переграли Італію та вперше на цьому турнірі забезпечили собі місце у вирішальному матчі за золоті медалі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Як Україна перемогла Італію

Півфінальна зустріч відбулася 8 листопада у столиці Сенегалу. Українська команда активно розпочала поєдинок і відкрила рахунок завдяки точному удару Аделіни Власенко на 11-й хвилині.

Втім, уже за дві хвилини італійки відновили рівновагу. Після удару суперниць м'яч опинився у воротах України від Ангеліни Запорожець, якій записали автогол.

Невдалий епізод не зламав українську команду. На 18-й хвилині Валерія Юхновець після передачі Запорожець знову вивела "синьо-жовтих" уперед.

А вже за хвилину Запорожець виправилася за автогол, завершивши комбінацію після пасу Евеліни Завгородньої. На перерву українки пішли з перевагою у два м'ячі.

У другому таймі збірна Італії намагалася повернути інтригу. Суперниці активніше атакували, однак воротарка Кіра Гуленко кілька разів урятувала українську команду.

У підсумку підопічні українського тренерського штабу зберегли переможний результат і здобули путівку до фіналу.

Україна – Італія – 3:1

Голи: Власенко, 11, Юхновець, 18, Запорожець, 19 – Запорожець, 13 (автогол).

Хто стане суперником у фіналі

У вирішальному матчі українки зіграють зі збірною Венесуели. У другому півфіналі південноамериканська команда здолала Іран із рахунком 3:2 у додатковий час.

Таким чином, суперниці знову зустрінуться після драматичного матчу на груповому етапі, який завершився перемогою України.

Незалежно від результату вирішального поєдинку, українська команда вже гарантувала собі олімпійську нагороду – щонайменше срібну.

Фінал футзального турніру Юнацьких Олімпійських ігор відбудеться 11 листопада.

Раніше повідомлялось, як українки тріумфували у групі.

Головні матчі
УПЛ 8 листопада 18:00
Шахтар - : - Динамо
АПЛ 8 листопада 18:30
Манчестер Юнайтед - : - Астон Вілла
Ла Ліга 8 листопада 22:00
Атлетіко - : - Барселона
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