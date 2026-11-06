Розгром і битва за фінал: українські футзалістки вражають на Юнацьких Олімпійських іграх-2026

Дівоча збірна України з футзалу продовжує успішний виступ на юнацьких Олімпійських іграх-2026. У заключному турі групового етапу "синьо-жовті" впевнено здолали Сенегал і забезпечили собі місце серед чотирьох найкращих команд турніру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України .

Як українки тріумфували в групі

У третьому турі групового етапу юнацької Олімпіади збірна України зустрілася з командою Сенегалу. Українки з перших хвилин захопили ініціативу та ще до перерви створили комфортну перевагу – 4:1.

Після перерви наша команда продовжила атакувати та ще тричі вразила ворота суперниць. Сенегалки відповіли лише одним голом. У підсумку українки здобули перемогу з рахунком 7:2.

Цей успіх став для команди третім поспіль на турнірі. На старті змагань збірна України здолала Венесуелу з рахунком 5:4 в екстратаймі, а в другому турі впевнено переграла Фіджі – 5:1.

Битва за фінал: зустріч з Італією

Завдяки першому місцю у своїй групі збірна України вийшла до півфіналу юнацького олімпійського турніру. Суперницею українських футзалісток у боротьбі за путівку до фіналу стане збірна Італії, яка фінішувала другою у паралельному квартеті.

Півфінальний поєдинок відбудеться у неділю, 8 листопада. Стартовий свисток лунатиме о 17:30 за київським часом. У разі успіху в матчі з італійками наша команда у фіналі зустрінеться з переможцем пари Венесуела – Іран.